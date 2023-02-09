በአማራ ክልል ባለፉት ስድስት ወራት ወደ ስራ የገቡ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ከ29 ሺህ ለሚበልጡ ዜጎች የስራ እድል መፍጠር ችለዋል

ባህር ዳር (ኢዜአ)፣ የካቲት 2/2015 -በአማራ ክልል ባለፉት ስድስት ወራት ወደ ስራ የገቡ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች 29 ሺህ 600 ለሚሆኑ ዜጎች ቋሚ የስራ እድል መፍጠሩን የክልሉ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ገለጸ።
የቢሮው የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ አቶ ይኼነው ዓለም ለኢዜአ እንደገለጹት የስራ እድሉ የተፈጠረው ባለፈው ግማሽ ዓመት በተለያዩ ዘርፎች ወደ ማምረትና አገልግሎት በተሸጋገሩ 222 ፕሮጀክቶች ነው።
በማኑፋክቸሪንግና አገልግሎት ዘርፎች ወደ ስራ የተሰማሩ ፕሮጀክቶች የክልሉን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ከማነቃቃታቸውም ባለፈ የስራ እድል በመፍጠር ዜጎችን ተጠቃሚ እያደረጉ ነው ብለዋል።
ወደ ስራ ከገቡት ፕሮጀክቶች መካከልም 142 የሚሆኑት በአገልግሎት ዘርፍ የተሰማሩ ሲሆን ቀሪዎቹ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የተሰማሩ መሆናቸው ተናግረዋል።
በክልሉ ባለሃብቶችን ለመሳብ በተደረገ ርብርብም በተለይ የአገር ውስጥ ባለሃብቶች በኢንቨስትመንት ዘርፍ የመሰማራት ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱንም ገልጸዋል።
በበጀት ዓመቱ 3 ሽህ ለሚሆኑ ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለመስጠት ታቅዶ በግማሽ ዓመቱ 344 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር ካፒታል ላስመዘገበቡ 2 ሽህ 575 ባለሃብቶች ፈቃድ መስጠት ተችሏል ብለዋል።
ፈቃድ የወሰዱ ባለሃብቶችም ፈጥነው ወደ ግንባታ እንዲገቡ ተገቢው ድጋፍ፣ ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ እንደሚገኝ አብራርተዋል።
በባህር ዳር ከተማ በዚህ ዓመት ወደ ስራ የገባው የ’ሙሌ’ እንስሳት መኖ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ዋና ስራ አስኪያጅ ሌትናል ኮለኔል ነገሰ ጫኔ እንደገለጹት ፋብሪካው አሁን ላይ 225 ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል ፈጥሯል።
ፋብሪካው በቀን 4 ሽህ 800 ኩንታል የእንስሳት መኖ የማምረት አቅም እንዳለው ጠቅሰው፤ የገበያ ችግር እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
የፋብሪካዎች መስፋፋት የስራ እድል በመፍጠር ተጠቃሚ እያደረጋቸው መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የስራ እድል የተፈጠረላቸው ወጣት ንብረቴ አስፈራው እና ወጣት አስናቀው ገላው ናቸው።
ፋብሪካዎቹ ለአካባቢው ወጣቶች የስራ እድል በመፍጠር ተስፋ እየሆኑ መሆኑን ገልጸው በተፈጠረው የስራ ዕድል ሙያና ክህሎት እየቀሰሙ መሆኑን ተናግረዋል።
በክልሉ በተለያየ ደረጃ የሚገኙ ከ12 ሽህ በላይ የሚሆኑ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች እንዳሉ ከቢሮው የተገኘ መረጃ ያመለክታል።