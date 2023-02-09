ጤና ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም የሚደረገውን ጥረት ሁሉም በቁርጠኝነት ሊደግፍ ይገባል —ጤና ቢሮው

ደሴ (ኢዜአ) የካቲት 2/2015 በአማራ ክልል በጦርነቱ የተጎዱ የጤና ተቋማትን መልሶ በማቋቋም ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ እየተደረገ ያለውን ጥረት ሁሉም በቁርጠኝነት ሊደግፍ ይገባል ሲል የክልሉ ጤና ቢሮ ገለጸ።
በአማራ ክልል በጦርነቱ ለተጎዱ ጤና ተቋማት የ200 ማይክሮስኮፕ ድጋፍ ዛሬ በደሴ ከተማ ተካሂዷል።
የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር መልካሙ አብቴ በድጋፍ ርክክቡ ወቅት እንደገለጹት፣ በክልሉ በርካታ ጤና ተቋማት በጦርነቱ በመጎዳታቸው ለህብረተሰቡ ተገቢ አገልግሎት መስጠት አልቻሉም።
የተጎዱ የጤና ተቋማትን መልሶ በማቋቋም ለህብረተሰቡ የተሟላ አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
መንግስት የጤና ተቋማቱን መልሶ ለማቋቋም እየሰራ መሆኑን ጠቁመው፤ “የጤና ተቋማቱ ጉዳቱ ከፍያለ በመሆኑ የባለድርሻ አካላት ድጋፍ ወሳኝ ነው” ብለዋል።
ተቋማቱ በተሻለ ተደራጅተው የተሟላና ተገቢ አገልግሎት እንዲሰጡ ሁሉም በቁርጠኝነት ሊደግፍ እንደሚገባም ገልጸዋል።
የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅትና (ዩ.ኤስ.አይ.ዲ) እና ማናጅመንት ሳይንስ ፎር ሄልዝ (ኤም.ኤስ.ኤች) በትብብር ዛሬ የደገፉት 200 ማይክሮስኮፕ በክልሉ የገጠመውን ችግር ለማቃለል እንደሚያግዝም ገልጸዋል።
የማይክሮስኮፕ ድጋፉ 25 ሚሊዮን ብር ግምት እንዳለው ዶክተር መልካሙ ጠቁመው ለተደረገው ድጋፍ አመስግነዋል።
በተለይ ድጋፉ በክልሉ የተጀመረውን የቲቢ በሽታ ምርመራ ለማፋጠንና ለመከላከል ከፍተኛ እገዛ እንዳለው ጠቁመው፣ “ድጋፉ በክልሉ ችግሩ ጎልቶ ላለባቸው የጤና ተቋማት ፈጥኖ እንዲደርስ ይደረጋል” ብለዋል።
የደሴ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል ሞላልኝ በበኩላቸው፣ በጦርነቱ የተጎዱ ተቋማትን መልሶ ለማቋቋም እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
“ድርጅቶቹ ዛሬ ያደረጉት ድጋፍ የጤና ተቋማትን በማጠናከር ለህብረተሰቡ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት ያግዛል” ሲሉም አክለዋል።
በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኢምባሲ ተወካይ ኖሀ ስፕራፍኪን በበኩላቸው ድጋፉ ከአሜሪካ ህዝብ የተገኘ መሆኑን ገልጸዋል።
“በቀጣይም ድጋፉን በማጠናከር ለሁለቱ ሀገራት ህዝቦች ተጠቃሚነት በጋራ እንሰራለን” ብለዋል።
በድጋፉ ርክክብ መርሀግብሩ ላይ የክልል እና የደሴ ከተማ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።