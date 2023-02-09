በደቡብ ክልል ከ9 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ ባለሀብቶች ፈቃድ ተሰጥቷል–አቶ ርስቱ ይርዳው

ሀዋሳ (ኢዜአ) የካቲት 2/2015–በደቡብ ክልል በግማሽ በጀት ዓመት ከ9 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መሰጠቱን ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው ተናገሩ።
የክልሉ መንግስት የበጀት ዓመቱ የስድስት ወራት የሥራ አፈጻጸም ግምገማ በሀዋሳ ከተማ ተካሂዷል።
በመድረኩም እንደ ክልል በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ ዘርፎች የተከናወኑ ሥራዎች ከዕቅድ አንጻር አበረታች ውጤት የተመዘገበባቸው መሆኑ ተመላክቷል።
በበጀት ዓመቱ የአደረጃጀት ጥያቄን በሰከነና የህዝቦችን ዘላቂ አብሮነት በሚያጠናክር መልኩ በመመለስ በኩል ውጤታማ ሥራዎች መከናወናቸውንም ገልጸዋል።
በተለያየ የኢንቨስትመንት መስክ ከ9 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ ባለሀብቶች ወደሥራ እንዲገቡም ፍቃድ መሰጠቱንም ነው አቶ ርስቱ ያስታወቁት።
ክልሉ ካለው የኢንቨስትመንት አመቺነት አንጻር አፈጻጸሙ ከፍ ያለ ነው ባይባልም በግማሽ በጀት ዓመት የተመዘገበው ውጤት አበረታች መሆኑን ጠቁመዋል።
በቀጣይ ሁሉም ባለሀብቶች ወደስራ እንዲገቡ ተገቢ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባም አሳስበዋል።
ርዕሰ መስተዳደሩ እንዳሉት የኢንቨስትመንት አማራጮችን ለወጣቶች ቋሚ የሥራ ዕድል እንዲፈጥሩ በትኩረት ሲሰራ ቆይቷል።
በግማሽ በጀት ዓመቱ በክልሉ ከ200 ሺህ በላይ ለሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል መፈጠሩን ያመለከቱት አቶ ርስቱ፣ ኢንቨስትመንትና ሌሎች አማራጮችን አሟጦ በመጠቀም የበለጠ መስራት እንደሚያስፈልግ አስገንዝበዋል።
የደቡብ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ሃላፊ አቶ ሀልጋዮ ጅሎ በግማሽ በጀት ዓመቱ ከ9 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ላስመዘገቡ 96 ፕሮጀክቶች ፈቃድ ተሰጥቷል።
ባለሀብቶቹ በግብርና፣ በአገልግሎትና በኢንዲስትሪ ዘርፍ ለመሰማራት ፈቃድ የወሰዱ መሆናቸውንም ጠቁመዋል።
አንዳንዶቹ ባለሀብቶች ወደሥራ መግባታቸውን የጠቁሙት አቶ ሀልጋዮ፣ ቀሪዎቹን በክትትልና ድጋፍ ወደስራ ለማስገባት እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
“የኢንቨስትመንት ፈቃድ የወሰዱ ፕሮጀክቶች ሙሉ ለሙሉ ወደሥራ ሲገቡ ከ46 ሺህ ለሚበልጡ ዜጎች የሥራ ዕድል ይፈጥራሉ” ሲሉም ሀላፊው ገልጸዋል።
አቶ ሀልጋዮ እንዳሉት ባለፉት ዓመታት በክልሉ በአጠቃላይ ከ210 በላይ ባለሀብቶች በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ተሰማርተው ይገኛሉ።
ለባለሀብቱ በየጊዜው አዳዲስ መሬት መስጠት ብቻ ሳይሆን ድጋፍና ክትትል በማድረግ በተፈለገው ልክ ስራቸውን በማይሰሩት ላይ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑንም አስረድተዋል።