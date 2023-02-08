በሁለተኛው ከተማ አቀፍ ባዛርና ኤግዚቢሽን ከ170 በላይ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ይሳተፋሉ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 1/2015 ከነገ ጀምሮ ለሚካሄደው ሁለተኛው ከተማ አቀፍ ባዛርና ኤግዚቢሽን ከ170 በላይ የኅብረት ሥራ ማኅበራት እንደሚሳተፉ የኢትዮጵያ ኅብረት ሥራ ኮሚሽን አስታወቀ።
ከየካቲት 2 እስከ 6 ቀን 2015 ዓ.ም በኤግዚቢሽን ማዕከል የሚካሄደውን ሁለተኛው ከተማ አቀፍ የኀብረት ሥራ ባዛርና ኤግዚቢሽንን በማስመልከት በዛሬው እለት ሲምፖዚየም ተካሂዷል።
በባዛርና ኤግዚቢሽኑ ከ170 በላይ የኅብረት ሥራ ማኅበራት የሚሳተፉ ሲሆን፤ ምርትና አገልግሎት እንዲሁም ተሞክሯቸውን የሚያቀርቡ ይሆናል።
የኢትዮጵያ ኅብረት ሥራ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አብዲ ሙመድ፤ የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነትን ለማርገብ የኅብረት ሥራ ማኅበራት ሚና የማይተካ መሆኑን ተናግረዋል።
በሁለተኛው ከተማ አቀፍ የኀብረት ሥራ ኤግዚቢሽንና ባዛርም የግብርና ምርቶችን ዋጋ ለማረጋጋት ለሚደረገው ጥረት አጋዥ መሆኑን ገልጸዋል።
የአዲስ አበባ የኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ግዛቸው ዓሊ፤ የኅብረት ሥራ ማኅበራት የግብይት ድርሻን በማሳደግ ፍትሃዊ የግብይት ሥርዓት እንዲዳብር እየተሰራ ነው ብለዋል።
የእሑድ ገበያ ማዕከላትን አማራጭ የግብይት መዳረሻ በማድረግ በመዲናዋ በ133 ሥፍራዎች ግብይት እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል።
በስድስት ወራት በሁሉም አካባቢዎች በተደረገው ግብይት ከ746 ነጥብ 4 ሚሊየን ብር በላይ ግብይት ተደርጓል ብለዋል።