የወጣቶች ማዕከላትን በዘላቂነት ለሰብዕና ግንባታ ለማዋል እየተሰራ ነው- ሚኒስቴሩ

አዳማ የካቲት 01/2015(ኢዜአ) የወጣቶች ማዕከላትን በዘላቂነት ለሰብዕና ግንባታ እንዲውሉ ለማስቻል እየተሰራ መሆኑን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ።
የወጣቶች ማዕከላትን ለሰብዕና ግንባታ ለማዋል በሚቻልበት ሂደት ላይ ያተኮረና በየደረጃው ያሉ የዘርፉ ሴክተሮች የተሳተፉበት ምክክር በአዳማ በመካሄድ ላይ ይገኛል።
በሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚኒስትር ዴኤታዋ የወጣቶች ዘርፍ አማካሪ ወይዘሮ የሽወርቅ አያኔ እንደገለጹት የወጣቶችን ሰብዕና ለመገንባት የወጣቶች ማዕከላት ያላቸው ጠቀሜታ የጎላ ነው።
ይህም መድረክ ማዕከላቱን ለሰብዕና ግንባታ ለማዋል የሚያስችል ሀገር አቀፍ ንቅናቄን ውጤታማ ለማድረግ የተዘጋጀ መሆኑን አንስተው ይህም በሚኒስቴሩ የ10 ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ እና በበጀት ዓመቱ ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል መሆኑን ገልጸዋል።
ማዕከላቱ ለወጣቶች የእውቀት፣ የክህሎት፣ የስራ ፈጠራና የመገናኛ አገልግሎት እየሰጡ ቢሆንም በተለይም ማዕከላቱን ወደ ማህበራዊ ኢንተርፕራይዝ ከማሳደግና የሰብዕና ልማት ግንባታውን በዘላቂነት ከማረጋገጥ አኳያ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ገልጸዋል።
ማዕከላቱን ለወጣቶች ሰብዕና ግንባታ ለማዋልና ወደ ማህበራዊ ኢንተርፕራይዝ ለማሳደግ በክልሎችና የከተማ አስተዳደሮች የመስክ ምልከታና የዳሰሰ ጥናት መካሄዱንም አንስተዋል።
በዚህም ማዕከላቱ ከተደራሽነት አንፃር የተሻለ ቢሆኑም ከግንባታ ዲዛይን፣ ከይዞታ ማረጋገጫ ባለቤትነት፣ የአገልግሎት ጥራት ፣ ከበጀትና አስተዳደር አንፃር ሰፊ ክፍተት ያለባቸው መሆኑን ገልጸዋል።
በተጨማሪም ወጣቶች በአካልና በአእምሮ እንዲዳብሩ፣ የተሟላ ሰብዕና እንዲኖራቸው ከማድረግ አኳያ የባለድርሻ አካላት ድጋፍና ክትትል አናሳ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል።
ችግሮቹን ለመፍታትና የወጣቶች ማዕከላት የተሻለ የሰብዕና ግንባታ ልማት አገልግሎት እንዲሰጡ፤ በቂ ገቢ እንዲያመነጩ፣ ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር እንዲችሉ ብሎም የይዞታ ማረጋገጫ ባለቤት እንዲኖራቸው ሀገር አቀፍ ንቅናቄው ማስፈለጉን ተናግረዋል።
በሚኒስቴሩ የወጣቶች ሰብዕና ግንባታ ዴስክ ሃላፊ አቶ አብዱለጢፍ ሙሐመድ በበኩላቸውንቅናቄውን ከየካቲት 5 እስከ 30 ቀን 2015ዓ.ም ለማካሄድ የሚያስችል የድርጊት መርሃ ግብር መዘጋጀቱን ተናግረዋል።
በዚህም ማዕከላቱ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንዲያገኙና ለሌላ አገልግሎት የዋሉ የወጣቶች ማዕከላት ወደ ወጣቶች እጅ ተመልሰው ለተገነቡለት የተሟላ የሰብዕና ግንባታ ዓላማ እንዲውሉ ለማስቻል ነው ብለዋል።