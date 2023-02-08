የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲውን ለማነቃቃት በባለሃብቶች የሚነሱ ቅሬታዎችን መፍታትና ምቹ ሁኔታ መፍጠር ይገባል–አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ

ደሴ (ኢዜአ) የካቲት 1/2015 የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲውን ለማነቃቃት በባለሃብቶች የሚነሱ ቅሬታዎችን መፍታትና ምቹ ሁኔታ መፍጠር እንደሚገባ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ገለጹ።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ላይ ትኩረት በማደረግ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ እየሰራ መሆኑንም አምባሳደር ምስጋኑ አስታውቀዋል።
የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ከወሎ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር “የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ጥራት ላለው የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት” በሚል መሪ ሀሳብ የፖሊሲ ምክክር በኮምቦልቻ ከተማ ተካሄዷል፡፡
በዚሁ ወቅት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ በተለያዩ ምክንያቶች የውጭ ኢንቨስትመንት ፍሰቱ መቀዛቀዝ ማሳየቱን ጠቅሰዋል፡፡
ለውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ትኩረት በመስጠት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለማነቃቃትና የተሻለ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
የተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ እንዲሻሻል እና በዘርፉ ያሉ ተግዳሮቶች እንዲስተካከሉ ለማድረግ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው፣ አሳሪ ፖሊሲና መምሪያዎችም እየተሻሻሉ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲውን ለማነቃቃት ሁሉም በየደረጃው በባለሃብቶች የሚነሱ ቅሬታዎችን መፍታትና ምቹ ሁኔታ መፍጠር እንዳለበትም ጠቁመዋል፡፡
ሚኒስትር ዴኤታው አክለውም ”ባለሀብቶችን አግዘን፣ ደግፈንና አሰራራቸውን ፈትሸን የውጭ ምንዛሬውን ማሳደግ ይኖርብናል” ብለዋል፡፡
የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ምክትል ዳይሬክተር አቶ ጃፋር በድሩ በበኩላቸው፤ ጦርነቱ በውጭ ኢንቨስትመንቱ ላይ ያሳደረውን ጫና በማቃለል ያለውን ምቹ ሁኔታ ለማስተዋወቅ እየተሰራ ነው፡፡
የሰላም ስጋት፣ የመሬት አቅርቦት ችግር፣ በቂ መሰረተ-ልማት አለመኖር፣ የአገልግሎት አሰጣጥ ክፍተትና ሌሎችም የዘርፉ ማነቆዎች መሆናቸውን ጠቁመዋል፡፡
ያሉትን የአሰራር ማነቆዎች በቅንጅት ለመፍታት በየደረጃው እየተሰራ መሆኑንም አመልክተዋል።
ከምሁራንና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋርም ውይይት እየተካሄደ መሆኑን የገለጹት አቶ ጃፋር፤ ከዳያስፖራው ጋርም በቅርበት እየሰራን ነው ብለዋል፡፡
”የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ለመሳብና በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት ሁላችንም መስራት አለብን” ያሉት ደግሞ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ ናቸው፡፡
የውጭ ባለሃብቶች ቴክኖሎጂን አማክለው እንዲሰማሩ ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ጠቁመው፤ “በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዘርፍም የኢንቨስትምንት አማራጭ ኢንዲኖር እየተሰራ ነው፤ ተጠናክሮም ይቀጥላል” ብለዋል።
ኢትዮጵያን በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ የአፍሪካ ማዕከል ለማድረግ እየተሰራ እንደሚገኝም አመልክተዋል፡፡
የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር መንገሻ አየነ በበኩላቸው የውጭ ኢንቨስትመንቱን ለማነቃቃትና የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲውን ለማሳደግ ዩኒቨርሲቲው የድርሻውን ይወጣል ብለዋል፡፡
“የኢንቨስትመንት አማራጮችን፣ እድሎችንና ተግዳሮቶችን በጥናት ጭምር በመለየት ለመፍትሄ አቅጣጫዎች በጋራ እንሰራለን” ሲሉም አስታውቀዋል።