የማህፀን ጫፍ ካንሰር በሽታን ለመከላከል የቅድመ ካንሰር ልየታ ስራ እየተከናወነ ነው-የአማራ ክልል ጤና ቢሮ

ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 01/2015 በአማራ ክልል በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የማህፀን ጫፍ ካንሰር በሽታ ለመከላከል የቅደመ ካንሰር ልየታ ስራ እያከናወነ መሆኑን የክልል ጤና ቢሮ አስታወቀ።
በዚህም በሽታው የተገኘባቸው ሰዎች በወቅቱ ህክምና እንዲያገኙ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ቢሮው ገልጿል።
በቢሮው ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ኬዝ ቲም አስተባባሪ አቶ ፍስሃ አበበ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ የማህፀን ጫፍ ካንሰር በሽታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል።
በሽታውን ለመከላከል በተመረጡ 280 ጤና ተቋማት የቅድመ ካንሰር ልየታ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
በግማሽ ዓመቱ በ44 ሺህ 563 ሴቶች ላይ በተደረገ የማህፀን ጫፍ የቅድመ ካንሰር ምርመራ 2 ሺህ 473 በሚሆኑት ላይ ምልክቱ መገኘቱን አስታውቀዋል።
በዚህም በሽታው ወደ ካንሰር ከመቀየሩ በፊት በወቅቱ ተገቢውን ህክምና እንዲያገኙ ተደርጓል ብለዋል።
አገልግሎቱን በሚሰጡ ጤና ተቋማት የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶችና የሰለጠኑ ባለሙያዎች እንዲሟሉ እየተደረገ መሆኑንም አቶ ፍስፋ ጠቅሰዋል።
በቀጣይም የአገልግሎት መስጫ ተቋማቱን ለማስፋት እየተሰራ ይገኛል ነው ያሉት።
ህብረተሰቡ በሽታው ሊያደርስ ስለሚችለው አስከፊ ችግር በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው ለማድረግም በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የማስተማር ስራ መሰራቱንና በዚህም ውጤት መገኘቱን ገልጸዋል።
የማህጸን ጫፍ ካንሰር በሽታ ወደ ካንሰር ከተቀየረ ህክምናው ከባድ ከመሆኑም በላይ ለህልፈተ ህይወት የሚዳርግ መሆኑንም አስገንዝበዋል።
ያለ ዕድሜ ጋብቻ፣ ከአንድ በላይ የፍቅር ጓደኛ መኖር፣ በኤች አይ ቪ/ኤድስ ቫይረስ መያዝ ደግሞ ለበሽታው ይበልጥ ተጋላጭ የሚያደርጉ መሆናቸውን አመልክተዋል።
በመሆኑም ለአቅመ ሄዋን የደረሱ ሴቶች ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ የማህፀን ጫፍ ካንሰር በሽታ የቅድመ ካንሰር ምርመራ ማድረግ እንዳለባቸው አሳስበዋል።
በባህር ዳር ፈለገ ህይወት ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል የቅድመ ካንሰር ምርመራ ክፍል የማህፀንና ፅንስ ስፔሻሊስት ዶክተር ገነት ደምሴ በሆስፒታሉ የማህፀን ጫፍ ቅድመ ካንሰር ምርመራ በወር ከሚያደርጉ እናቶች ከ10 እስከ 15 የሚሆኑት የቅድመ ካንሰር ምልክቶች እንደሚታይባቸው ተናግረዋል።
ስለ ማህፀን ጫፍ ካንሰር አስከፊነት ህብረተሰቡ በሬዲዮና በቴሌቪዥን የሚያገኘው ግንዛቤ ማደጉን ተከትሎ ወደ ህክምና የሚመጡ እናቶች ቁጥርም እየጨመረ መምጣቱን ተናግረዋል።
ህክምና የሚያስፈልጋቸው እናቶችን በፈለገ ህይወትና በጥበበ ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታሎች እያከሙ መሆናቸውን ገልጸው፤ የከፋ ችግር ያለባቸውን ደግሞ ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እንደሚልኩም አመልክተዋል።