የኢትዮ-ጅቡቲ ባቡር ትራንስፖርት በቀጣናው የንግድና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በማጠናከር የላቀ ሚና እያበረከተ ነው-የአክሲዮን ማህበሩ ዋና ስራ አስፈጻሚ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 1/2015 የኢትዮ-ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት በቀጣናው የንግድና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በማጠናከር በኩል የላቀ ሚና እያበረከተ መሆኑን የኢትዮ-ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አብዲ ዘነበ ገለጹ።
ዶክተር አብዲ ዘነበ፤ በባቡር ትራንስፖርት አገልገሎት ዘርፉ አጠቃላይ ፋይዳና በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ከኢዜአ ጋር ቆይታ አድርገዋል።
በተለይም የወጪ ንግድ ሎጀስቲክስን በማሳለጥ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ በማሻሻል ረገድ የኢትዮ-ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ መሆኑን ገልጸዋል።
የባቡር ትራንስፖርቱ በዋናነት መሰረታዊ የሚባሉትን የገቢ እቃዎች እያጓጓዘ መሆኑን ጠቅሰው በተጠናቀቀው ጥር ወር ብቻ ከ350 ሚልዮን ብር በላይ ገቢ ማግኘቱንም ገልጸዋል።
በዚህም ለኢትዮጵያና ጅቡቲ የንግድና ኢኮኖሚ ትስስር እንዲሁም ለሁለቱ አገራት ህዝቦች ጥብቅ ቁርኝትና ያጋራ ተጠቃሚነትን በማጠናከር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል ብለዋል።
በሁለቱ አገሮች መካከል የሎጀስቲክ አገልገሎትን ከማሳለጥ ባለፈ ለኢኮኖሚ ትብብሩም ወሳኝ አበርክቶ አለው ነው ያሉት።
በቀጣናው የንግድና የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በማጠናከር በኩል የላቀ ሚና እያበረከተ ስለመሆኑም ዋና ስራ አስፈጻሚው ገልጸዋል።
የትራንስፖርትና ሎጀስቲክስ ሚንስትር ዴኤታ ደንጌ ቦሩ፤ የባቡር ትራንስፖርት አገልግሎቱ ዘርፈ ብዙ አገራዊና ቀጣናዊ ፋይዳ ያለው መሆኑን ገልጸዋል።
ሆኖም በመሰረተ ልማቱ ላይ እየደረሱ ያሉ ጉዳቶች ከፍተኛ ኪሳራ እያስከተሉ በመሆኑ የተቀናጀ የመከላከል ጥረት ያስፈልጋል ብለዋል።
የገቢና ወጪ ምርቶችን ከማሳለጥ አኳያ አክሲዮን ማህበሩ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን ጠቅሰው ስራው ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ ገልጸዋል።
የኢትዮ-ጅቡቲ ባቡር ትራንስፖርት የሚያጓጉዘው የጭነት ዓይነት እና መጠን እድገት እያሳየ መምጣቱም ጠቁመዋል።
የትራንስፖርትና ሎጀስቲክስ ሚኒስቴር ማህበሩ ለሚያከናውናቸው ስራዎች አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል።