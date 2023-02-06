ህዝበ ውሳኔው ሰላማዊ ሆኖ ተጠናቋል-የደቡብ ክልል የሰላምና ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ

ጂንካ (ኢዜአ) ጥር 29/2015 በደቡብ ክልል ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች ሲካሄድ የዋለው ህዝበ ውሳኔ ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ መጠናቀቁን በደቡብ ክልል በምክትል ርዕሰ-መስተዳድር ማዕረግ የመልካም አስተዳደር ክላስተር አስተባባሪና የሰላምና ፀጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ አስታወቁ።
አቶ ዓለማየሁ ባውዲ ህዝበ ውሳኔው በሰላም መጠናቀቁን ተከትሎ በጂንካ ከተማ ማምሻውን መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸው እንዳስታወቁት የሚተዳደሩበትን የክልል አደረጃጀት ለመወሰን በዞኖቹ እና በልዩ ወረዳዎቹ የድምፅ አሰጣጥ ሂደት በሰላም ተጠናቋል።
ሕዝበ ውሳኔው በተካሄደባቸው ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች በተቋቋሙ 3 ሺህ 771 የምርጫ ጣቢያዎች የድምፅ የመስጠቱ ሂደት ከማለዳው 12:00 እስከ ምሽቱ 12:00 ድረስ ተካሂዶ በሰላም ተጠናቋል።
የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲጠናቀቅ ህዝቡ ከፀጥታ ሀይሉ ጋር በመተባበር ያሳየው ቁርጠኝነትና ጨዋነት የሚመሰገን እንደሆነ ተናግረዋል።
አክለውም የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ ያለምንም የፀጥታ ችግር በሰላም እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላትን አመስግነዋል።
በተለይ ህብረተሰቡ ለአካባቢው ሰላም ግንባር ቀደም ተሰላፊ በመሆን ያደረገው ተሳትፎ ህዝበ ውሳኔው ያለምንም ስጋትና እንከን በሰላም እንዲጠናቀቅ አስችሏልም ብለዋል።
ለሕዝበ ውሳኔው በሰላም መጠናቀቅ ከፀጥታ ሀይሎች ጋር በመሆን አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላትን፣ ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ፣ ምርጫ አስፈፃሚዎችና ታዛቢዎች ምስጋና አቅርበዋል።