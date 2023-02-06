በሻሸመኔ ከተማ ለ270 አካል ጉዳተኞች የዊልቼይር ድጋፍ ተደረገ

ሻሸመኔ ፤ጥር 29 / 2015 (ኢዜአ) በምዕራብ አርሲ ዞን በሻሸመኔ ከተማና አካባቢዋ ለሚገኙ 270 አካል ጉዳተኞች 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው የአካል ድጋፍ መሳሪያዎች(ዊልቼይር) ድጋፍ ተደረገ።
ድጋፉ በኦሮሚያ ክልል ሴቶችና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ አማካኝነት ከተለያዩ አካላት የተሰበሰበ መሆኑን የቢሮው ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ ሩህያ ጀማል ገልጸዋል።
ቢሮው በክልሉ ለሚገኙ አካል ጉዳተኞች የተለያየ ድጋፍና እርዳታ ሲያደርግ መቆየቱን አስታውሰው ዛሬም 270 የአካል ድጋፍ ማሳሪያዎች (ዊልቼይር) ቁሳቁሶች መሰራጨቱን ገልጸዋል።
የምዕራብ አርሲ ዞን ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ መስረት ለገሰ አካል ጉዳተኞች በአካባቢያቸው ያሉትን እድሎች እንዲጠቀሙ እየተደረገ ነው ብለዋል።
ድጋፍ ከተደረገላቸው አካል ጎዳተኞች መካከል ወጣት ዙበራ አማና፤ የተደረገለት ድጋፍ ሕይወቱን የሚያቀልለት መሆኑን ተናግሮ ቢሮው በአካል ጉዳተኞች ላይ የሚደርሰውን ጫና ለማቃለል መስራት እንዳለበት አመላክቷል።
አቶ ወዮማ ቡሹራ አካል ጉዳተኛ ልጃቸው የአካል ድጋፍ መሳሪያ ማግኘቱ ትልቅ ጥቅም እንዳለው ገልጸዋል።
በሕብረተሰቡ ለአካል ጉዳተኞች ያለው ትክክል ያልሆነ አመለካከት መስተካከል እንዳለበት ጠቁመው የተጀመረው ድጋፍ ሊጠናከር እንደሚገባም አንስተዋል።
በድጋፍ ርክክብ ስነ-ስርዓቱ ላይ ከክልል፣ ከዞን፣ ከወረዳና ከተማ አስተዳደር አመራሮች እንዲሁም ድጋፍ የተደረገላቸው ግለሰቦች ተገኝተዋል፡፡