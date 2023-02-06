ህዝበ ውሳኔው የዜጎች ጥያቄን በዴሞክራሲያዊ መንገድ ለመፍታት በሚያስችል ቁመና ላይ መደረሱን ያሳያል–አቶ ጥላሁን ከበደ

አርባምንጭ(ኢዜአ)ጥር 29/2015 ህዝበ ውሳኔው የዜጎች ጥያቄዎችን በዴሞክራሲያዊ መንገድ ለመፍታት በሚያስችል ቁመና ላይ መደረሱን በተግባር የሚያሳይ ነው ሲሉ በብልጽግና ፓርቲ የደቡብ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ ገለጹ።
የጽህፈት ቤቱ ኃላፊና የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ጥላሁን ከበደ በአርባ ምንጭ ከተማ ጫሞ ቁጥር 5 ምርጫ ጣቢያ ተገኝተው ድምፅ ሰጥተዋል።
አቶ ጥላሁን በዚህ ወቅት “ህዝበ ውሳኔው የህዝብ ጥያቄን በዴሞክራሲያዊ መንገድ ለመፍታት የሚያስችል ቁመና ላይ መደረሱን በተግባር የሚያሳይ ነው” ሲሉ ለኢዜአ ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ በርካታ ጥያቄዎችን ሲያነሳ እንደነበር ያስታወሱት አቶ ጥላሁን፣ ህዝበ ውሳኔው ፓርቲው የህዝብ ጥያቄዎችን በዴሞክራሲያዊ መንገድ ለመፍታት ያደረገው ጥረት ውጤት መሆኑንም ጠቁመዋል።
እየተካሄደ ያለው የህዝበ ውሳኔ ድምፅ አሰጣጥ ሂደት ፍጹም ሰላማዊ፤ ዴሞክራሲያዊ፣ ፍትሃዊና ተአማኒ እንዲሆንም በቁርጠኝነት ሲሰራ መቆየቱን አቶ ጥላሁን አመልክተዋል።
የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ ከጠዋቱ 12:00 ጀምሮ እየተካሄደ መሆኑን አንስተው “ከድህረ ምርጫ በኋላም ህዝቡን ባለቤት አድርጎ የመንቀሳቀሱ ሂደት ተጠናክሮ ይቀጥላል” ብለዋል።
የጋሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሀኑ ዘውዴ በበኩላቸው፣ “የህዝበ ውሳኔው የድምጽ አሰጣጥ ሂደት ፍጹም ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊ እና ከፍተኛ የህዝብ ተሳትፎ የታየበት ነው” ብለዋል።
ምርጫ ቦርድ በዞኑ ሥራውን ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የሚያከናውናቸው ሥራዎች እንዲሳለጡ ህዝቡ ያሳየው ትብብርና ተሳትፎ አስደናቂ መሆኑንም ገልጸዋል።
በዞኑ በሚገኙ 805 ምርጫ ጣቢያዎች 650 ሺህ መራጭ ህዝብ መመዝገቡንና በዛሬው እለትም ድምጹን ይሰጣል ተብሎ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል።
“መንግስት የዞኑ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ሲያነሳ የነበረውን ጥያቄ በህዝበ ውሳኔ ምላሽ እንዲያገኝ ማድረጉን ነዋሪውን ያስደሰተ ነው” ሲሉም አስተዳዳሪው ተናግረዋል።