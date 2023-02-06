ፕሮጀክቶች በወቅቱ ተጠናቀው ለህዝብ አገልግሎት እንዲሰጡ ሁሉም ርብርብ ሊያደርግ ይገባል-ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን

ደሴ (ኢዜአ) ጥር 29/2015 የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በወቅቱ ተጠናቀው ለህዝብ አገልግሎት እንዲሰጡ ሁሉም ርብርብ ሊያደርግ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጨምሮ የፌዴራል፣ እና የክልል ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም ባለድርሻ አካላት በደሴ ከተማ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችን እየጎበኙ ነው።
በ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከፍተኛ ውጤት የተመዘገበበትን የደሴ ልዩ አዳሪ ትምህርት ቤትንና የወሎ ዩኒቨርሲቲ ሕክምና እና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ከተጎበኙ መሰረተ ልማቶች መካከል ናቸው።
የተጀመሩ ፕሮጀክቶች በወቅቱ ተጠናቀው ለህዝብ አገልግሎት እንዲሰጡ ሁሉም ርብርብ ሊያደርግ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አስታውቀዋል።
የደሴ ቴሪሸሪ ኬርና ማስተማርያ ሆስፒታል ግንባታ የህብረተሰቡ ከፍተኛ ፍላጎትና ጥያቄ መሆኑን የገጹት አቶ ደመቀ፣ የሆስፒታሉ ግንባታ እንዲካሄድ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ከፌዴራል ተቋማትና ባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት መንቀሳቀስ እንዳለበት አመላክተዋል።
አመራሮቹ በቀጣይ በደሴ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ተቋማትንም ይጎበኛሉ ተብሎ ይጠበቃል።