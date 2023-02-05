በህዝበ ውሳኔው ለመሳተፍ ተዘጋጅተናል-የኮንሶ ዞን ነዋሪዎች

ካራት (ኢዜአ) ጥር 28/2015 በነገዉ ዕለት ለሚካሄደዉ ህዝበ ውሳኔ ዴሞክራሲያዊ መብታቸውን ተጠቅመው በንቃት ለመሳተፍ መዘጋጀታቸውን የኮንሶ ዞን ነዋሪዎች ገለጹ።
ህዝበ ውሳኔው ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን እንደሚወጡም ነዋሪዎቹ ጠቁመዋል።
ለኢዜአ አስተያየታቸዉን የሰጡ የኮንሶ ዞን ካራት ከተማ ነዋሪ አቶ ለማ ገልሲሞ መብታቸውን መጠቀም የሚያስችላቸውን የህዝበ ውሳኔ ካርድ መውሰዳቸውን ገልጸዋል።
በነገው ዕለት በሚከናወነው የህዝበ ውሳኔ ድምጽ አሰጣጥ ላይ በመሳተፍ ፊላጎታቸውን በካርድ ለመግለጽ በጉጉት እየተጠባበቁ መሆናቸውንም አክለዋል።
ለምርጫው መሳካት የመንግስት ተቋማት ዝግ እንድሆኑና ገበያዎች ለሌላ ቀን እንዲዛወሩ መደረጉ ደግሞ ተረጋግተን ድምጽ እንድንሰጥ የሚያስችለን ነው ብለዋል።
በዞኑ የጋርጬ ቀበሌ ነዋሪ ወጣት ውጋንዴ ሁሴን በበኩሉ መንግስት በህገ መንግስቱ መሠረት የምንተዳደርበትን ክልል መዋቅር እንድንወስን ለማድረግ ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ ማድረጉ አስደሳችና ተገቢነት ያለው ነው ብሏል።
ለዚህ ታሪካዊ ህዝበ ውሳኔ ተሳታፊ መሆን የሚያስችለውን ካርድ አስቀድሞ በመውሰድ መዘጋጀቱን ገልጾ መንግስት ለህዝብ ፍላጎት ቅድሚያ በመስጠት የሰጠውን ዴሞክራሲያዊ መብት በአግባቡ መጠቀም ይገባል ነው ያለው።
የህዝበ ውሳኔው ሂደት ፍጹም ሰላማዊ እንዲሆን በአካባቢው ከተሰማሩ የጸጥታ ሃይሎች ጋር በመቀናጀት በትብብር እየሠራ እንደሆነም ወጣቱ ተናግሯል።
ሌላኛዋ የቀበሌዉ ነዋሪ ወይዘሮ ኩታይነሽ ጋዲሳ በነገዉ ዕለት በሚካሄደዉ ህዝበ-ውሳኔ ላይ ለመሳተፍ ካርድ በመዉሰድ በዴሞክራሲያዊ መንገድ የመምረጥ መብት ለመጠቀም መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
ሰላም ከምንም በላይ አስፈላጊ በመሆኑ የአካባቢዉን ሰላም በመጠበቅም የበኩላቸዉን እንደሚወጡ ጠቁመዋል።
በኮንሶ ዞን በነገዉ ዕለት ለሚካሄደዉ ህዝበ ዉሳኔ 135 ምርጫ ጣቢያዎች የሚገኙ ሲሆን 115 ሺህ 846 ሰዎች የምርጫ ካርድ መውሰዳቸውን ከዞኑ ምርጫ ክልል ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል።