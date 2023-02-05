በአዲስ አበባ ከተማ ከ200 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነቡ ፕሮጀክቶች ተመረቁ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 28/2015 በአዲስ አበባ ከተማ ከ200 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነቡ ፕሮጀክቶች ተመርቀው አገልግሎት መስጠት ጀመሩ።
በፕሮጀክቶቹ ምረቃ ላይ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተገኝተው ሰው ተኮር ተግባራቶቻችንን ለወገኖቻችን ማድረሳችንን፣ አዲስ አበባን ደሃና ሃብታም በሚዛናዊነት የሚኖርባት የምትመች ማድረጋችንን ቀጥለናል ሲሉ ገልጸዋል።
እነዚህ ተግባራት ዜጎች ጊዜያዊ ችግሮችና ፈታኝ ወቅቶችን እንዲሻገሩ ከማገዛቸውም በላይ ኢትዮጵያንና መጪውን ትውልድ በነባሩ የህዝባችን እሴት ላይ በጠንካራ የመተሳሰብና የአብሮነት መሰረት ለመገንባት ትልቅ ሚና እንደሚጫወቱ ገልጸዋል።
በየካ ክፍለ ከተማ በርካታ በጎ አድራጊዎችን በማሳተፍ ከ200 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ ተገንብተው የተጠናቀቁት ፕሮጀክቶች የህዝብን ጥያቄ የሚመልሱ እንደሆኑም ጠቁመዋል።
በከተማችን 14ኛውና እስከ 1 ሺህ 200 የሚደርሱ በቀን አንድ ጊዜ መመገብ የማይችሉ ዜጎች የሚመገቡበት በሴንቸሪ ሞል ድጋፍ የተገነባ የምገባ ማዕከልና በቀን 600 ሺህ ዳቦ የማምረት አቅም ያለዉ ሳሪድ ዳቦ ፋብሪካ ዛሬ ከተመረቁት ፕሮጀክቶች ውስጥ ይገኙበታል።
በተጨማሪም አዲስ የተገነቡ የመማር ማስተማሩን ሂደት ደረጃውን የጠበቀ ለማድረግ የሚያግዙ የሁለተኛ እና የቅድመ መደበኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 60 የመማሪያ ክፍሎችና 120 ሱቆችም የዚሁ አካል መሆናቸውን ከከንቲባ ጽህፈት ቤት ማህበራዊ ትስስር ገሀጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።