መንግስት ሰላምን በማጽናት በጦርነቱ የተጎዱ ተቋማትና የተፈናቀሉ ወገኖችን ለማቋቋም እየሰራ ነው-ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን

ደሴ (ኢዜአ) ጥር 28/2015 መንግስት የተጀመረውን ሰላም በማጽናት በጦርነቱ የተጎዱ ተቋማትና የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም በትኩረት እየሰራ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አስታወቁ።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንንን ጨምሮ የዞንና የወረዳ አመራሮች እንዲሁም የአካባቢው ህብረተሰብ በተገኘበት በደቡብ ወሎ ዞን መቅደላ ወረዳ ደብረ ዘይት ከተማ የንጉስ ሚካኤል 173ኛ የልደት በዓል ዛሬ ተከብሯል።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በበዓሉ ላይ ተገኝተው ባስተላለፉት መልዕክት ኢትዮጵያ የተለያዩ ተግዳሮቶች ቢፈራረቁባትም ሉዓላዊነቷን በማስጠበቅ ከመቀጠል የሚያግዳት ነገር የለም።
መንግስት ሰላምን በማጽናት በጦርነቱ የተጎዱ ተቋማትና የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ ለማቋቋም በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ያለውን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር በልዩ ትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
“ለሀገሪቱ ሉአላዊነትና የብልጽግና ጉዞ ሲባል ውስጣዊ ችግርን በሰላም ለመፍታት ያደረግነውን ጥረት አጠናክረን ቀጥለናል” ሲሉም አክለዋል።
ከታች እስከ ላይ ያለው አመራርም ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ ሰላሙን በማጽናት በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት ስራዎች ላይ በንቃት መሳተፍ እንዳለበት አሳስበዋል።
“አሁንም የኢትዮጵያን ብልጽግና፣ እድገትና አንድነት የማይፈልጉ ጽንፈኞች በተለያዩ አካባቢዎች የዜጎችን ደህንነት አደጋ ውስጥ ለማስገባት እየሰሩ በመሆኑ ሴራቸውን ማክሸፍና መከላከል ከሁሉም ይጠበቃል” ብለዋል።
“ታሪካዊ ቦታዎችን በማልማት ለትውልድ ማስተላለፍና የቱሪስት መዳረሻ ማድረግ ያስፈልጋል” ያሉት አቶ ደመቀ “እንደ ንጉስ ሚካኤል ያሉ አባቶችን ፈለግ በመከተል አብሮነትን ማጠናከር ይገባል” ሲሉ አመልክተዋል።
የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱ ሁሴን በበኩላቸው “የንጉስ ሚካኤልን የትውልድ አካባቢ ጨምሮ ሌሎች ታሪካዊ ቦታዎችን በማልማት የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ እንሰራለን “ብለዋል።
የንጉስ ሚካኤል መኖሪያ እልፍኝ፣ አንበሳ ማሰሪያ፣ የስልክ መገናኛና ሌሎችም ታሪካዊ ቦታዎችን ባለመልማታቸው ቅሬታ የፈጠረባቸው መሆኑን የገለጹት ደግሞ በመቅደላ ወረዳ የደብረ ዘይት ከተማ ነዋሪ አቶ እሸቱ ካሳ ናቸው።
“ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የልደት በዓላቸውን አስመልክቶ አካባቢውን ለማልማትና ታሪካቸውን ለመዘከር እየተደረገ ያለው ጥረት የሚያስደስት በመሆኑ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል” ሲሉ አመልክተዋል።
በመቅደላ ወረዳ በደብረ ዘይት ከተማ የተሰሩ የልማት ስራዎችንና ታሪካዊ ቦታዎች ተጎብኝተዋል።