የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ ነው

ድሬዳዋ፣ ጥር 27 ቀን 2015 (ኢዜአ) የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት 3ኛ የስራ ዘመን 2ኛ አመት 4ኛ መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ ነው።
ምክር ቤቱ ጉባኤውን ማካሄድ የጀመረው የጉባኤውን አጀንዳዎች እና 3ኛ መደበኛ ጉባኤ ቃለጉባኤን በማፅደቅ ነው።
የምክር ቤቱ አፈጉባኤ ወይዘሮ ፈቲህያ አደን እንደተናገሩት፤ ለሁለት ቀናት በሚቆየው በዚህ መደበኛ ጉባኤ የበጀት አመቱ የስድስት ወራት የስራ አፈፃፀም ሪፖርት ላይ ምክር ቤቱ በጥልቀት ይመክራል።
የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከዲር ጁሃር አስፈፃሚው እና የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ባለፉት ስድስት ወራት ያከናወናቸውን የማህበራዊ፣ የምጣኔ ሃብት፣ የፍትህና ፀጥታ፣ የገጠር ልማት፣ የህዝብን መሠረታዊ የልማት እና የመልካም አስተዳደር እንዲሁም የካፒታል ፕሮጀክቶች አፈፃፀም የተመለከተ ሪፖርት ለምክር ቤቱ እያቀረቡ ናቸው።
ምክር ቤቱ በቀረበው ሪፖርት ላይ ከመወያየት በተጨማሪ የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት ፅህፈት ቤት እንደገና ለማቋቋም የወጣ ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ያፀድቃል ተብሎ ይጠበቃል።
የምክር ቤቱ የተሻሻለው የአሰራር እና የአባላት ስነምግባር ደንብ ላይ ተወያይቶ እንደሚያፀድቅ እና በነገው ውሎውም የተለያዩ ሹመቶች እንደሚያጸድቅ ይጠበቃል።