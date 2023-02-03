2ኛው ከተማ አቀፍ የኅብረት ሥራ ማህበራት ኤግዚቢሽን፣ ባዛርና ሲምፖዚየም በቀጣዩ ሳምንት በአዲስ አበባ ይካሄዳል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 26 ቀን 2015 አምራቹን ከሸማቹ ጋር በቀጥታ የሚያስተሳሰረው 2ኛው ከተማ አቀፍ ኤግዚብሽን፣ ባዛርና ሲምፖዚየም በቀጣዩ ሳምንት በኤግዚቢሽን ማዕከል እንደሚካሄድ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህብረት ስራ ኤጀንሲ አስታወቀ።
ኤጀንሲው ከየካቲት 1 እስከ 6 ቀን 2015 ዓ ም የሚካሄደውን ኤግዚቢሽን፣ ባዛርና ሲምፖዚየም አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል።
የኤጀንሲው የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር ጥላሁን ጌታቸው በሰጡት መግለጫ ላይ እንደተናገሩት፤ ዝግጅቱ አምራቹን ከሸማቹ ጋር በቀጥታ የሚያስተሳስርና ሰፊ ገበያ የሚፈጥር ነው።
የኢግዚቢሽንና ባዛሩ ዋነኛ ዓላማ አምራች የኅብረት ሥራ ማህበራት በአጭር የግብይት ቅብብሎሽ ከሸማች ህብረት ሥራ ማህበራት ጋር ዘላቂ የግብይት ትስስር እንዲፈጥሩ ማስቻል መሆኑ ተገልጿል።
በዝግጅቱ ላይ 149 የኅብረት ሥራ ማህበራትና 21 የተለያዩ ተቋማት እንደሚሳተፉ ዳይሬክተሩ ተናግረዋል፡፡
በዚህም ከ10 ሺህ ኩንታል በላይ የሰብል ምርቶች እና የእንሰሳት ተዋጽኦ ውጤቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ለገበያ ይቀርባሉ ብለዋል።
በአምራቾች እና በሸማች ህብረት ሥራ ማህበራት መካከል ከ30 ሺ ኩንታል በላይ የግብርናና ኢንዱስትሪ ምርቶች የግብይት ውል የሚፈጸም ሲሆን፤ ይህም ዘላቂ የገበያ ትስስር ይፈጥራል ሲሉም አክለዋል።
በተጨማሪ ከ250 በላይ የዘርፉ አካላት የሚሳተፉበት የህብረት ሥራ ማህበራት ሲምፖዚየም የካቲት 1 ቀን 2015 ዓ.ም ይካሄዳል፡፡
በቀጣይም ከየካቲት 2 እስከ የካቲት 6 ቀን 2015 ዓ.ም ግብይት የሚካሄድባቸው ቀናቶች መሆናቸውም ገልጸዋል።
ለተከታታይ ለአምስት ቀናት የሚካሄደው ባዛር ለግብይት የሚቀርቡ የተለያዩ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶችን የከተማዋ ነዋሪዎች በመጎብኘት፤ እንዲሸምቱ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ይህ ከተማ አቀፍ የኤግዚብሽን፣ ባዛርና ሲምፖዚየም “የኅብረት ሥራ ማኅበራት ለአገር እድገት የግንባታ መሠረት ናቸው” በሚል መሪ ሃሳብ በኢግዚቤሽን ማዕከል ይካሄዳል።