በኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ ዞን በ320 ሚሊየን ብር ወጪ ከ171 ኪሎ ሜትር በላይ የጠጠር መንገድ ግንባታ በመፋጠን ላይ ነው

ፍቼ (ኢዜአ) ጥር 25/2ዐ15 በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በተያዘው በጀት ዓመት በ320 ሚሊየን ብር ወጪ ከ171 ኪሎ ሜትር በላይ የጠጠር መንገድ ግንባታ በመፋጠን ላይ መሆኑን የዞኑ መንገዶችና ሎጂስቲክስ ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
ከመንገድ ግንባታው የተሻለ ተጠቃሚ እንደሚሆኑ አስታየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የአካባቢው አርሶ አደሮች ገልጸዋል፡፡
የዞኑ መንገዶችና ሎጂስቲክስ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ታደሰ ካባ እንደገለፁት በበጀት ዓመቱ ከመንግስት በተመደበ ገንዘብ ግንባታቸው በመካሄድ ላይ ያሉት መንገዶች የተለያየ ደረጃ ያላቸው አምስት ነባርና አዳዲስ ኘሮጀክቶች ናቸው፡፡
ከመንገድ ኘሮጀክቶቹ አንዱ አምና የተጀመረ ሲሆን አራቱ አዳዲሶች መሆናቸውንም አክለዋል።
የአዳዲስ የገጠር መንገድ ግንባታ የተጀመረባቸው አካባቢዎች ከፍተኛ የመንገድ ችግር ያለባቸው የወረ ጃርሶ ፣ ግራር ጃርሶ፣ ጅዳ፣ ደገምና አብቹ ኘኣ ወረዳዎች እንደሆኑ ገልፀዋል፡፡
ነባር የገጠር ጠጠር መንገድ ኘሮጀክቱ በዚህ ዓመት ሰኔ ወር ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ ለአገልግሎት የሚበቃ ሲሆን ዘንድሮ የተጀመሩት አዳዲስ የመንገድ ኘሮጀክቶች እስካሁን ከ101 ኪሎ ሜትር በላይ መሰራታቸውን ጠቁመዋል።
እነዚህም ከ10 ወራት በኋላ ሙሉ ለሙሉ እንደሚጠናቀቁ አመልክተው፤ መንገዶቹ በሚሰሩባቸው ገጠር ቀበሌዎች ላይ ባለስልጣኑ የሰው ሃይል፣ ማሽነሪ፣ ቁሳቁስና ሌሎች አጋዥ ሁኔታዎችን በማመቻቸት ግንባታቸው ፈጥነው እንዲጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ሃላፊው አክለውም መንገዶቹ በሚሰራባቸው አካባቢዎች አምስት ትላልቅ ድልድዮች በ63 ሚሊዮን ብር ወጪ እየተገነቡ መሆኑን የተናገሩት አቶ ታደሰ፤ ሕዝቡም በጉልበት፣ በሙያና በሞራል ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ገልፀዋል፡፡
የጠጠር መንገዶቹ የሚገኝባቸው አካባቢዎች ችግሩ ይፈታልን በሚል ጥያቄ ሲቀርብባቸው የነበሩ የፍቼ- ሸበል ቦተሪ፣ ጐበል-ቆለኛ እየሱስ፣ መሰላ-ጫጫ፤ ገንደ ሸኖ – ጅሩ ገዳም ገበያ ቅዳሜ-ሸዋ ዳዲ ፍልቅልቅ እና ጐባ መንገድ ናቸው፡፡
መንገዶቹ የዞኑን 13 ወረዳዎች ከተለያዩ ከተማና ገጠር ቀበሌዎች የሚያገናኙና ከ300 ሺህ ሕዝብ በላይ ቀጥታ ተጠቃሚ የሚያደርጉ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
ከዞኑ አርሶ አደሮች መካከል በቅርቡ መንገድ ከተሰራባቸው አካባቢዎች መካከል የግራር ጃርሶ የሸበል ቦተሪ ቀበሌ ነዋሪ አቶ መዘምር አያና መንገዶቹ ገጠርን ከከተማ የሚያገናኙ በመሆናቸው ሁለገብ ጠቀሜታ እያገኙ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በዚህም በቀላሉ የጤናና የትምህርት እድል እንዲሁም የግብርና ምርታቸውን በቅርብ ርቀት ገበያ አውጥተው መሸጥ እንደቻሉ ገልፀዋል፡፡
ለበርካታ ዓመታት በሚኖሩበት ገጠር ቀበሌ ምንም አይነት መንገድ እንደሌለ የገለጹት የወረ ጃርሶ ወረዳ የጎልጄ ቀበሌ አርሶ አደር በሪሁን ሰብስቤ በበኩላቸው በቅርቡ በመንግስት ድጋፍ መሰራት የጀመረው መንገድና ድልድይ ለልማታቸው ወሳኝ በመሆኑ መደሰታቸውን ገልፀዋል፡፡
የመንገዱ መሰራት የሚያመርቱትን ምርት በወቅቱ ለመሸጥና የተሻለ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንደሚረዳቸው ገልጸዋል፡፡
የደገም ወረዳ ነዋሪ አቶ አበባው አየለ በቀበሌያቸው የተሰራው የጠጠር መንገድ ሕክምና፣ ትምህርትና ገበያ በቀላሉ እንዲያገኙ ስላስቻላቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል፡፡