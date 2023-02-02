በ 3 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር የተገነባው ድሬዳዋ ደረቅ ወደብ እና ተርሚናል ተመረቀ

199

ድሬ (ኢዜአ) ጥር 25/2015 በ3 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር የተገነባው የድሬደዋ ደረቅ ወደብ እና ተረሚናል ዛሬ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ።

May be an image of 5 people, people standing and outdoors

የደረቅ ወደብ እና ተርሚናሉ የአገሪቱን የገቢ እና ወጪ ንግድ እንቅስቃሴዎች በከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ ለሁለንተናዊ የምጣኔ ሃብት ዕድገትና የውጭ ምንዛሬ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ተመላክቷል።

የድሬደዋ ወደብ እና ተርሚናል በ34 ነጥብ 1ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ሲሆን ባለሶስት ወለል የቢሮ ህንፃ፣መጋዘን፣የኮንቴይነር ተርሚናልና 10 ሄክታር የውስጥ ለውስጥ የኮንክሪት መንገድ አለው።

May be an image of 8 people, people standing and outdoors

በተጨማሪም በአንድ ጊዜ 140 መኪናዎች ማቆም የሚያስችል የተገነባ ቦታ ሁለት የዕቃ ማስቀመጫ መጋዘን እንዲሁም ወደቡን ከኢትዮ ጅቡቲ ባቡር መስመር የሚያገናኝ የባቡር ሃዲድ የተሰራለት መሆኑ ታውቋል።

በዛሬው እለት በመካሄድ ላይ በሚገኘው ምረቃ ላይ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጀስቲክስ አገልግሎት ድርጅት አዲስ ብራንድ ይፋ ተደርጓል።

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR