በምስራቅ አፍሪካ ዘላቂ ሠላምና ደኅንነት እንዲሁም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚደረገው ጥረት ተጠናክሮ ይቀጥላል-ኢጋድ

ኬኒያ ሞምባሳ (ኢዜአ) ጥር 24/2015 በምስራቅ አፍሪካ ዘላቂ ሠላምና ደኅንነት እንዲሁም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥል የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግሥታት ባለሥልጣን (ኢጋድ) ዋና ጸኃፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገለጹ።
የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግሥታት ባለሥልጣን (ኢጋድ) በቀጣናው አገራት ያከናወናቸውን ተግባራት በተመለከተ ሦስተኛውን ዓመታዊ ሪፖርት በኬኒያ ሞምባሳ እየገመገመ ይገኛል።
የኢጋድ ዋና ጸኃፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት፤ ባለፉት ሦስት ዓመታት በአካባቢው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዲሁም የምግብ ዋስትና እንዲረጋገጥ ተሠርቷል።
በተለይም ደግሞ በቀጣናው አገራት መካከል በፅኑ መሰረት ላይ የተገነባ ወንድማማችነትና ትብብር ለመፍጠር የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት ርብርብ ማድረጉን ገልጸዋል።
ለአብነትም በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል ያለው የድንበር ውዝግብ በሰላም እንዲፈታ፣ የደቡብ ሱዳን የእርስ በርስ ግጭትን ለማስቆም የተሰሩ ሥራዎች ተጠቃሽ መሆናቸውን አንስተዋል።
የሰሜን ኢትዮጵያን ግጭት በዘላቂነት ለማስቆምና በአገሪቱ ሰላም ለማስፈን የደቡብ አፍሪካና የኬንያው የሰላም ሥምምነት እንዲፈረም ኢጋድ አዎንታዊ ሚና መጫወቱን አስረድተዋል።
የተደረሰው የሠላም ሥምምነትም “አፍሪካዊ መፍትሄ ለአፍሪካዊ ችግር” ለሚለው መርህ ሁነኛ ማሳያ መሆኑን ጠቁመው ለሥምምነቱ ተግባራዊነት ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አብራርተዋል።
በአንጻሩ በሱዳን የፖለቲካ ሽግግሩ ስኬታ እንዲሆን ኢጋድ ከአፍሪካ ኅብረትና ከመንግሥታቱ ድርጅት ጋር በመሆን በሦስትዮሽ ማዕቀፍ ያላሰለሰ ጥረት እያደረገ መሆኑንም ተናግረዋል።
ኢትዮጵያን ጨምሮ አምስት የኢጋድ አባል አገራትም አገራዊ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ አከናውነው ማጠናቀቃቸው ለቀጣናው የዴሞክራሲ ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸዋል።
በሌላ በኩል ያለፈው 2021/2022 የፈረንጆች ዓመት ለአካባቢው አገራት ከባድ እንደነበረ አንስተው በተለይም፤ የሩስያና የዩክሬን ጦርነት፣ የኮቪድ 19 ወረርሺኝና የአየር ንብረት ለውጥ ከባድ ተዕጽኖ እንደነበራቸው ጠቅሰዋል።
እነዚህም ችግሮች ተደማምረው በቀጣናው ከ36 ሚሊየን በላይ ህዝብ በድርቅ እንዲጎዳ በማድረግ የቀጣናውን የምግብ ዋስትናና የሥርዓተ-ምግብ ሁኔታ በእጅጉ ችግር ውስጥ እንዲገባ ማድረጋቸውን ገልጸዋል።
ኢጋድ ችግሩን ለመቀልበስና ሰብዓዊ አቅርቦት ለማዳረስ ከዓለም አቀፍና አህጉራዊ ተቋማት ጋር በመተባበር የተለያዩ ተግባራትን ማከናወኑን ተናግረዋል።
ያም ሆኖ እነዚህ ችግሮች በቀጣናው የሚስተዋለውን ችግር መሰረት በማድረግ በተለይም የምግብ ዋስትና ስትራቴጂውን ለመገምገምና ቀጣይ አቅጣጫ ለማስቀመጥ እድል መስጠቱን ተናግረዋል።
ባለፉት ዓመታት ኢጋድ በመርህ የሚንቀሳቀስ ተቋም መሆኑን አረጋግጧል ያሉት ዶክተር ወርቅነህ ለዚህም ለወቅቱ የሱዳን ሊቀ-መንበርነት የአመራር ሚና ምስጋና ይገባል ብለዋል።
በተለይም አባል አገራት በኢጋድ የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገው የመፍትሄ አቅጣጫ እንዲያስቀምጡ በማድረግ ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውን ገልጸዋል።
በቀጣይም ኢጋድ የውሳኔ ሃሳቦችን ገቢራዊ በማድረግ ተቋሙን ለማጠናከር ይሰራል ነው ያሉት።
በተጓዳኝ፤ በአየር ንብረት ለውጥ፣ አደጋ መከላከል፣ ሰላምና መረጋጋት፣ ሰብዓዊ ዕርዳታና በሌሎች ጉዳዮች የጎላ አበርክቶ የነበራቸው 21 ግለሰቦች ዕውቅና ተሰጥቷቸዋል።
ከእነዚህ መካከል ረዳት ኮሚሽነር አትሌት ደራርቱ ቱሉ፤ በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ ሰላም እንዲሰፍን በተደጋጋሚ በተለያዩ መድረኮች የሰላም ድምጽ በመሆን ላበረከተችው አስተዋጽኦ ኢጋድ እውቅና ሰጥቷታል ብለዋል።
ኢጋድ በስትራቴጂው መሰረት በቀጣይም የአደጋ ቅነሳና ቅድመ ማስጠንቀቂያ ሥልቶችን በማጠናከር ለቀጣናው ሰላምና መረጋጋት የሚጫወተውን ገንቢ ሚና አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል።