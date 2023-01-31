በአዲስ አበባ ባለፉት ስድስት ወራት ከ4 ሺህ የሚበልጡ ኢንተርፕራይዞች ወደ ገበያ ገብተዋል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 23/2015 ባለፉት ስድስት ወራት ከ4 ሺህ 480 የሚበልጡ ኢንተርፕራይዞች ወደ ገበያ እንዲገቡ ማድረጉን የአዲስ አበባ ቴክኒክ ሙያ ሥልጠና እና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ አስታወቀ።
የአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ሥልጠና እና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ የስድስት ወር አፈጻጸሙን ዛሬ ገምግሟል፡፡
የቢሮ ኃላፊዋ ሀቢባ ሲራጅ እንደገለጹት፤ ቢሮው በግማሽ ዓመቱ ካከናወናቸው ሥራዎች መካከል 5 ሺህ 521 ኢንተርፕራይዞች ወደ ገበያ ለማስገባት አቅዶ 4 ሺህ 484 ወደ ገበያ ማስገባቱን ጠቁመዋል፡፡
ኢንተርፕራይዞቹ በጨርቃጨርቅ፣ በአልባሳት፣ በእንጨት ሥራዎችና መሰል የሙያ መስኮች የተሰማሩ መሆኑንም አብራርተዋል፡፡
በበጀት ዓመቱ ለ13ሺህ 724 ኢንተርፕራይዞች ድጋፍ መሰጠቱንና ለ71ሺህ 488 ዜጎች ሥልጠና መሰጠቱን አብራርተዋል።
ለኢንተርፕራይዞቹ የተሰጠው ድጋፍ የቴክኖሎጂ፣ የግብዓትና የሥልጠና መሆኑን የጠቀሱት ወይዘሮ ሀቢባ፤ ይህም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠቁመዋል።
በተያዘው ዓመት በሥሩ በሚገኙ 15 ኮሌጆች ከ30 ሺህ በላይ ተማሪዎችን በመደበኛ መርሃ-ግብር ተቀብሎ ለማሰልጠን ዝግጅት ማጠናቀቁንም ነው የጠቆሙት።
ከዚህ በተጓዳኝ ቢሮው የካይዘን ትግበራን በሁሉም ተቋማቱ ተግባራዊ በማድረግ ከ236 ሚሊየን ብር በላይ ማዳን መቻሉንም የቢሮ ኃላፊዋ አስረድተዋል፡፡
የዲጂታል መታወቂያ ሥርዓት ሙሉ ለሙሉ ወደ ሥራ ተገብቶ እንዲተገበር የሚያስችል አዲስ መተግበሪያ የማልማት ሂደት ውስጥ መገባቱንም አብራርተዋል፡፡
በ6 ወራት የአፈጻጸም ግምገማ መድረክ ላይ በከተማው የሚገኙ የ15 ኮሌጆች የሥራ ኃላፊዎች፣ የሁሉም ክፍለ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ኃላፊዎች፣ ባለሙያዎች እና ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ ሆነዋል።