በኦሮሚያ ክልል በማህበረሰብ ተሳትፎ 140 ቢሊዮን ብር የሚገመት የዜግነት አገልግሎት ተሰጥቷል – የክልሉ የገንዘብ ቢሮ

ሐረር (ኢዜአ) ጥር 22/2015 በኦሮሚያ ክልል በማህበረሰብ ተሳትፎ 140 ቢሊዮን ብር የሚገመት የዜግነት አገልግሎት መሰጠቱን የክልሉ ገንዘብ ቢሮ አስታወቀ።
በኦሮሚያ ክልል ማህበረሰቡን በማስተባበር በተለያዩ ዘርፎች እየተከናወኑ ያሉ የዜግነት አገልግሎት ተግባራትን ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተካሂዷል።
የኦሮሚያ ክልል ገንዘብ ቢሮ ምክትል ሃላፊና የዜግነት አገልግሎት ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር መሐመድ ናሲር፤ በክልሉ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ለማፋጠን ከ2012 ዓ.ም ጀምሮ ማህበረሰቡን ያሳተፈ የዜግነት አገልግሎት መርሐግብር ተግባራዊ እየተደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
አገልግሎቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ 140 ቢሊዮን ብር የሚገመት አገልግሎት ለመስጠት እንደተቻለ ተናግረዋል።
በዜግነት አገልግሎቱ በጤና ተቋማት ግንባታ፣አካባቢ ንጽህና፣ በንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ በማዕድ ማጋራት እና በጤና አገልግሎት ተደራሽነት ላይ በትኩረት እየተሰራበት ይገኛል ብለዋል።
በትምህርት ዘርፍ በ2014 ዓ.ም 3 ሺህ 11 በላይ ቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች መገንባታቸውንም ነው ዶክተር መሐመድ ያመለከቱት።
ለአቅመ ደካሞች መኖሪያ ቤታቸውን የመገንባት ስራም ዜጎች ከጠባቂነት ተላቀው ራሳቸውን እንዲችሉ በማድረግ በኩል ፋይዳው የጎላ መሆኑን ገልጸዋል።
“አገልግሎቱ ከተጀመረ ወዲህም በትምህርት፣ በጤና፣ በንፁህ መጠጥ ውሃ፣ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ እና የተቸገሩ ወገኖችን በመደገፍ በኩል አበረታች ውጤት ተመዝግቧል” ብለዋል ዶክተር መሐመድ።
ልማትን በመንግስት ብቻ ማፋጠን አዳጋች በመሆኑ ዜጎች የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።
የምስራቅ ሐረርጌ ዞን አስተዳዳሪ ወይዘሮ ሚስኪ መሃመድ በበኩላቸው፤”ለማህበረሰቡ የልማት ጥያቄ በመንግስት በጀት ብቻ ተገቢ ምላሽ መስጠት አይቻልም” ብለዋል።
ይህንኑ ከግምት ውስጥ በማስገባት በዜግነት አገልግሎት ስራው በዞኑ 902 ትምህርት ቤቶች በማህበረሰብ ተሳትፎ መገንባታቸውን ገልጸዋል።
በማህበረሰብ ተሳትፎ የተገዙ መሳሪያዎችን በመጠቀም በአምስት ወረዳዎች ለሕዝቡ የመንገድ መሰረተ ልማት ጥያቄዎች ምላሽ መሰጠቱንም አመልክተዋል።
በውይይቱ ላይ ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች እና ከተሞች የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።