በኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚስተዋሉ የአቅም ውስንነቶችን ለመፍታት የሚከናወኑ የድጋፍ ተግባራት ተጠናክረው ይቀጥላሉ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 22/2015 በኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚስተዋሉ የአቅም ውስንነቶችን ለመፍታት የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ገለጸ።
ሚኒስቴሩ የኮንስትራክሸን ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ትግበራ ሠነዶች ላይ ያተኮረ ውይይት ከባለድርሻ አካላት ጋር አካሂዷል።
የከተማና መሰረተ ልማት ሚንስትር ዴኤታ ፈንታ ደጀን እንደገለጹት መንግሥት የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን ለማዘመን ሰፋፊ ሥራዎችን እየሰራ ነው።
ለዚህም የዘርፉን ተዋናዮች አቅም የመገንባት ሥራ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለያዩ በአገር ውስጥና በውጭ ሥልጠናዎች ባለሙያዎች እንዲሰለጥኑና እንዲሁም በአገሪቱ ውስጥ የተሰማሩ የውጭ ኩባንያዎች የቴክኖሎጂ ሽግግር እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
የአገር ውስጥ ተቋራጮች ጠንካራ አለመሆናቸው የተለያዩ ፕሮጀክቶች በውጭ ባለሙያ እንደሚሰሩ የገለጹት ሚንስትር ዴኤታው የአገር ውስጥ ተቋራጮች አቅማቸው እንዲጎለብት የተለያዩ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆናቸውን ጠቁመዋል።
የአቅም ግንባታ ድጋፉ ፕሮጀክቶች እንዳይጓተቱና ለተጨማሪ ወጪ እንዳይዳርጉ የሚያስችል መሆኑን ጠቁመው ባለሙያዎቹና የዘርፉ ኩባንያዎች የተሻለ የመፈጸም ብቃት ላይ እስኪደርሱ ድረስ ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመላክተዋል።
የኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኢንስቲቲዩት ዋና ዳይሬክተር ኢንጂነር ታምራት ሙሉ የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ በኢትዮጵያ ግማሽ ምእተ ዓመትን ያስቆጠረ መሆኑን ገልጸዋል።
ይሁን እንጂ አሁንም ዘርፉ በሚፈለገው ደረጃ ተወዳዳሪ እንዳይሆን የአቅም ውስንነት እንቅፋት መሆኑን ገልጸዋል።
ፕሮጀክቶች በተያዘላቸው ጊዜና በጀት አለመጠናቀቃቸው ለዚህ ሁነኛ ማሳያዎች መሆናቸውን ተናግረዋል።
ኢንስቲቲዩቱ በዘርፉ የሚስተዋለውን የአቅም ውስንነት ለመፍታት አምስት ፕሮጀክቶች በመንደፍ ወደ ሥራ ለማስገባት እየሰራ እንደሚገኝ አመላክተዋል።
የተቀረጹት ፕሮጀክቶች የባለሙያዎችን አቅምና የድርጅቶችን አቅም ለማሳደግ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የኮንስትራክሽን ሶሉሽን አማካሪ አቶ መስፍን ታደሰ ናቸው።
የአቅም ግንባታ ሥራዎቹ ወደ መሬት በሚወርዱበት ወቅት ዓለም አቀፍና ተወዳዳሪ የሆኑ ተቋራጮችን ለመፍጠር እንደሚያግዝ በመጠቆም።
መንግሥት በቀጣዮቹ አስር ዓመታት 75 በመቶ የሚሆነውን አለም አቀፍ ጨረታ በአገር ውስጥ የመተካት እቅድ ይዞ እየሰራ መሆኑን በውይይቱ ተገልጿል።
የኮንስትራክሸን ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ዛሬ ውይይት ያደረገባቸው የአቅም ግንባታ ፕሮጀክት ትግበራ ሠነዶች አስፈላጊውን ማሻሻያ አድርጎ በቅርቡ ወደ ሥራ እንደሚያስገባው ይጠበቃል።