የሶማሌ ክልል ሕዝብ የተጎናጸፈው ሰላምና መረጋጋት የልማት ስራ ተሳትፎውን እያሳደገ እንዲመጣ አድርጎታል–ርዕሰ መስተዳድር ሙስጠፌ ሙሁመድ

ጅግጅጋ (ኢዜአ) ጥር 21/2015 የሶማሌ ክልል ሕዝብ በተጎናጸፈው ሰላምና መረጋጋት ተጠቅሞ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሚካሄዱ የልማት ስራዎች ላይ ያለው ተሳትፎ እያደገ መምጣቱን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ ሙሁመድ ተናገሩ።
ርዕሰ መስተዳድሩ ዛሬ በጽህፈት ቤታቸው ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ በክልሉ ወቅታዊ የሰላምና መረጋጋት ሁኔታ እና ከለውጡ ወዲህ የተመዘገቡ የልማትና የመልካም አስተዳደር ተግባራት ዙሪያ የህዝብ ተሳትፎ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
በክልሉ መንግስትና ህዝብ በጋራ ትብብር በተገኘው ሰላም በመጠቀም የህዝቡን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ለማቃለል የልማት እቅዶች ተዘጋጅተው ተግባራዊ እየተደረጉ መሆናቸውን ገልጸዋል ።
“ሕዝቡ በተጎናጸፈው ሰላምና መረጋጋት ተጠቅሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በየአካባቢው የሚካሄዱ የልማት ስራዎች ላይ ያለው ተሳትፎ እያደገ መጥቷል” ብለዋል።
ትምህርት ቤቶችን በመገንባት፣ ለሆስፒታሎች የህክምና ቁሳቁስ በማሟላት፣ መንገዶችንና ድልድዮችን በመስራት በመንግስት የተነደፉ የለውጥ እቅዶችን ለማሳካት የድርሻውን እየተወጣ መሆኑን አስረድተዋል።
በዚህም የክልሉ ነዋሪዎች እና በውጪ የሚኖሩ ተወላጆች አስተዋጽኦ እና ተሳትፎ እያደገ መምጣቱን ለአብነት አንስተዋል።
የተለያየ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ባላቸው የልማት ስራዎች ላይ እየታየ ያለው ተሳትፎ የህዝቡ አቅም ወሳኝ ድርሻ እንዳላው ያሳየ መሆኑንም ርዕሰ መስተዳድሩ አስታውቀዋል።
ክልሉ በተፈጥሮ ሀብት የታደለና በርካታ የኢንቨስትመንት እድሎች እንዳሉት የገለጹት አቶ ሙስጠፌ ፤ ባለሀብቶች በግብርናና በሌሎች መስኮች ያሉ እምቅ የኢንቨስትመንት እድሎችን እንዲጠቀሙም ጥሪ አቅርበዋል።