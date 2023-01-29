አገሪቱ በምታካሂዳቸው የልማት ሥራዎች በስፋት ለመሳተፍ ቁርጠኞች ነን – የዳያስፖራ አባላት

አዲስ አበባ (ኢዜአ)ጥር 21 ቀን 2015 አገር በተፈተነችበት ወቅት ሲያደርጉ የነበረውን ድጋፍና መተጋገዝ በማስቀጠል በልማት ሥራዎች በስፋት ለመሳተፍ ቁርጠኛ መሆናቸውን የዳያስፖራ አባላት ተናገሩ።
ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉ የዳያስፖራ አባላት እንደገለጹት፤ በቅርቡ ኢትዮጵያ ባለፈችባቸው ፈተናዎች ከአገር ጎን በመቆም የዜግነት ኃላፊነታቸውን ተወጥተዋል።
በተለይም የኢትዮጵያን እውነታ ለዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ በመግለጽና የአገሪቱን ገጽታ በመገንባት እንዲሁም ለወገናቸው የበጎ አድራጎት ሥራ ማከናወናቸውን ጠቁመዋል።
ይህንንም አጋርነታቸውን በማስቀጠል አሁን አገሪቱ በምታከናውናቸው ዘርፈ ብዙ የልማትና የመልሶ ማቋቋም ሥራዎች ላይ ተሳትፏቸውን ለማጠናከር እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
ጎን ለጎንም መንግሥት ለሠላም ያለውን ቁርጠኝነት የሚደነቅ መሆኑን ጠቁመው ዳያስፖራው ያለው ተሳትፎ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ጠቁመዋል።
ነዋሪነታቸው በእንግሊዝ የሆኑት፤ አቶ ሳሚ ኢብራሂም ኢትዮጵያ ባሳለፈችው የፈተና ወቅት ችግሩን በጋራ ለመሻገር በኃላፊነት ሲሰሩ መቆየታቸውን አስታውሰዋል።
በተለይም ሐሰተኛ መረጃዎች የሚያሰራጩ አካላትን ማጋለጥና እውነቱን ማሳወቅ የሚያስችል የንቅናቄ መርኃ ግብሮች ላይ በስፋት ሲሳተፉ እንደነበር ጠቁመዋል።
ያም ብቻ ሳይሆን አገር ቤት በችግር ላይ የወደቁ ወገኖችን ለማገዝ የሚያስችል የድጋፍ መርኃ ግብር ላይ ተሳትፏቸው ጠንካራ መሆኑንም ነው ያስረዱት።
አሁን ደግሞ በተለይም የሠላም ሥምምነቱ የፈጠረውን ምቹ ሁኔታ ተከትሎ መንግሥት የሚያከናውናቸው የልማት ሥራዎች ላይ ተሳትፏቸውን ለማጠናከር መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
በእንግሊዝ ነዋሪ የሆኑት ወይዘሮ ሓወኒያ ዓለሙም አገሪቱ ችግር ላይ በነበረችበት ጊዜ የአገሪቱን ገጽታ ለመገንባትና በተለይም ችግር ላይ የወደቁ የማኅበረሰብ ክፍሎችን ለማገዝ የተለያዩ ሥራዎችን ሲያከናውኑ መቆየታቸውን ጠቁመዋል።
ለዚህም “ዲፌንድ ኢትዮጵያ” የተሰኘ ማኅበር ውስጥ በመሆን ሲያደርጉት የነበረው ተሳትፎ አሁንም መልሶ መቋቋም ሥራ ላይ ተጠናክሮ መቀጠሉን ነው ያስረዱት።
አሁን በአገሪቱ ከሠላም አንጻር የተፈጠረውን ምቹ ሁኔታ ከግምት በማስገባት አገሪቱ በምታካሂዳቸው የተለያዩ የልማት ሥራዎች ለመሳተፍ ፍላጎት እንዳላቸው ተናግረዋል።
የኢትዮጲያን ጉዳይ ዓላማ አድርገው ከኢትዮጵያ ኢምባሲ ጋር በቀጥታ የሚሰሩ ማኅበራት ውስጥ አባል በመሆን አገርን የሚጠቅሙ የተለያዩ ተግባራት ሲያከናውኑ መቆየታቸውን የሚናገሩት ደግሞ ሌላኛው የእንግሊዝ ነዋሪ አቶ ዮናታን ሽብሩ ናቸው።
አሁን በአገሪቱ ከሰላም ጋር ተያይዞ የነበረው ችግር እየተፈታ በመሆኑ መደሰታቸውን ገልጸው የመጣውን ሰላም እንደመልካም አጋጣሚ መውሰድ ያስፈልጋል ነው ያሉት።
የሠላም ሥምምነቱ በዚህ ፍጥነት ተግባራዊ መሆኑ ዳያስፖራው ተሳትፎውን ለማጠናከር እንደሚያስችለው ገልጸው እርሳቸውም በተለያዩ የመልሶ የማቋቋምና የልማት ሥራዎች ላይ በመሳተፍ ረገድ የበኩላቸውን እየተወጡ መሆኑን ይናገራሉ።
የታላቁ የሕዳሴ ግድብ ግንባታ እንዲጠናቀቅም ድጋፍ እያደረጉ መሆኑንም ገልጸዋል።
በሳለፍነው ሓሙስ በተለያዩ ዘርፎች ለአገራቸው ከፍተኛ አስተዋጽዖ ላበረከቱ የዳያስፖራ አደረጃጀቶች የእውቅናና የምስጋና መርሃ ግብር በአዲስ አበባ መካሄዱ ይታወሳል።