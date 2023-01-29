በአማራና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች ፀረ-ሰላም ሃይሎችን ለህግ ለማቅረብ እየተሰራ ነው

ቻግኒ፣ ጥር 21 ቀን 2015 (ኢዜአ) በአማራና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር የሚፈጥሩ ሃይሎችን ለህግ ለማቅረብ ከህዝቡ ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ሰላምና ፀጥታ ቢሮ አስታወቀ።
የሰላም ሚኒስቴር ከአማራ ክልል ጋር በመተባበር በቻግኒ ከተማ ያካሄደው ጉባኤ ትናንት ማምሻውን ተጠናቋል።
የአማራ ክልል ሰላምና ፀጥታ ቢሮ ምክትል ሃላፊ ኮማንደር መንገሻ አውራሪስ እንዳሉት፤ በአንዳንድ አካባቢዎች የሚነሱ ግጭቶችን በመቅረፍ የክልሉን ልማትና ብልፅግና ለማረጋገጥ በትኩረት እየተሰራ ነው።
ለዚህም በሁለቱ ክልሎች መካከል ፀረ-ሰላም ሃይሎች በቀሰቀሱት ግጭት ተፈጥሮ የነበረውን ችግር በፌዴራል፣ በክልልና አካባቢው የፀጥታ ሃይሎች ቅንጅታዊ አሰራር ሊፈታ በመቻሉ ሰላም እንደሰፈነ ገልፀዋል።
የተገኘውን ሰላም በመጠቀም የአካባቢውን ልማትና ብልፅግና ለማረጋገጥም ፀረ ሰላም ሃይሎችን በየጊዜው በመከታተል ለህግ ለማቅረብ ክልሎቹ ህዝቡን በማስተባበር በቁርጠኝነት እየሰሩ መሆኑን አስረድተዋል።
የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማግሌዎችም በአካባቢው ወግና ባህል መሰረት አጥፊዎች ከማንኛውም ማህበራዊ መስተጋብር እንዲለዩ በማድረግ ትብብር ማድረግ እንዳለባቸው ኮማንደር መንገሻ አስገንዝበዋል።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የመተከል ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ፀሃይ ጉዮ በበኩላቸው በአካባቢው የተፈጠረውን ችግር መፍታት የቻልነው አመራሮች በመደማመጣችን ነው ብለዋል።
በአመራሩ ዘንድ የተጀመረው መደማመጥ ወደ ህዝብ ለህዝብ መልካም ግንኙነት በማደጉ አካባቢው ከነበረበት ችግር ፈጥኖ በመውጣት ለልማት ምቹ ሁኔታ ሊፈጠር መቻሉን ተናግረዋል።
ሰላም በመስፈኑ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ፣ በጋራ መገበያየትና ሌሎች የጋራ መስተጋብሮች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል።
ከሰላም ሚኒስቴርና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ነበሩበት ቀዬ ለመመለስ በጋራ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝም ጠቅሰዋል።
“በአገራችን አንዳንድ አካባቢዎች የሚስተዋሉ ግጭቶች የውጭና የውስጥ ጠላቶች ግንባር ፈጥረው በመንግስት ላይ የሚፈጥሩት ችግር መሆኑን መገንዘብ ይገባል” ያሉት ደግሞ የሰላም ሚኒስትሩ አማካሪ አቶ ጌታዋ ደስታው ናቸው።
ይሄን መሰረታዊ ችግር በመቅረፍም በየደረጃው ያለው አመራርና ህዝብ ችግር የሚፈጥሩ ጸረ ሰላም ሃይሎችን በጋራ በመታገል የኢትዮጵያን አንድነት ማፅናት እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በየደረጃው የሰላም ኮሚቴ መቋቋሙን አስታውሰው፤ ኮሚቴዎቹ በየአካባቢው የሚፈጠሩ ችግሮችን በመፍታት ሰላምና እርቅ እንዲወርድ በቁርጠኝነት መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል።
የሰላም ሚኒስቴርም ችግሮችን በመፍታት የአገራችንን ሰላም ለማረጋግጥ አስፈላጊውን ድጋፍና ትብብር እንደሚያደርግ አስታውቀዋል።
የሰላም ሚኒስቴር የግጭት አስተዳደር መሪ ስራ አስፈፃሚ አቶ ይርጋለም መንግስቱ በአማራና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች አዋሳኝ ዞኖች የግጭት ቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ የመረጃ ልውውጥ ማዕከል በማቋቋም ችግሮችን ለመቅረፍ እንደሚሰራ ለኢዜአ ገልጸዋል።
የቻግኒ ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ አዲሱ ዋሱ እንዳሉት በተለያዩ አካባቢዎች የሚሰሙት ግጭቶችን መንስኤ በማጥናት የሚፈቱበትን መንገድ በመለየት እንደሚሰራም አስረድተዋል።
መንግስት ችግሮችን ለመፍታት የሚያደርገውን ጥረት ዳር ለማድረስም እርሳቸውን ጨምሮ ማህበረሰቡ ትብብሩን ማጠናከር እንዳለበት ገልጸዋል።
በቻግኒ ከተማ በተካሄደው ውይይት መድረክም የሁለቱ ክልሎች አመራሮችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል።