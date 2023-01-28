የሸገር ከተማ ነዋሪዎች ያነሷቸውን የመልካም አስተዳደር ችግሮች እና የመሰረተ-ልማት ችግሮች አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት ይሰራል

አዲስ አበባ ( ኢዜአ) ጥር 20/2015 –የሸገር ከተማ ነዋሪዎች ያነሷቸውን የመልካም አስተዳደር ችግሮች እና የመሰረተ-ልማት ችግሮች አፋጣኝ ምላሽ ለመስጠት በትኩረት እንደሚሰራ የከተማው አስተዳደር አስታወቀ።
አገራዊ ለውጡ እስካሁን ያለበት ደረጃ፣ የተገኙ ውጤቶችና እያጋጠሙ ያሉ ችግሮች ላይ ትኩረቱን ያደረገ አገራዊ የውይይት መድረክ ዛሬ በሸገር ከተማ ተካሂዷል።
በውይይት መድረኩ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግሥት ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጂጌ፣ በምክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ የኦሮሚያ የገቢዎች ቢሮ ኃላፊ መስከረም ደበበ፣ የሸገር ከተማ ከንቲባ ዶክተር ተሾመ አዱኛ እና ሌሎችም ከፍተኛ የመንግሥት ሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።
በምክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ የኦሮሚያ የገቢዎች ቢሮ ኃላፊ መስከረም ደበበ እንዳሉት፤ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር የአገር ብልጽግናን እውን ለማድረግ በሚደረገው ጥረት የሁሉም ተሳትፎ ወሳኝ ነው።
በኢትዮጵያ ሁለንተናዊ የልማትና የሰላም ግንባታ ስራዎች ላይ አደናቃፊ የሆኑ “ጽንፈኛና ፀረ- ሰላም ኃይሎች” በጋራ በመታገል ሂደት የሕብረተሰቡ ተሳትፎና ትብብር በተጠናከረ መልኩ መቀጠል አለበት ብለዋል።
ውይይቱ ሕብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች ለመመለስና ችግሮችን በጋራ ለመፍታት እንዲሁም በትብብር መሥራትን ለማጠናከር ያለመ እንደሆነም አመልክተዋል።
ሕብረተሰቡ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ “አክራሪዎችንና ጽንፈኞችን” በመታገል አንድነቱን አስጠብቆ በመቀጠል ልማቱን ማፋጠን አለበት ብለዋል።
የሕዝቦችን ሰላምና ደህንነት በማወክ አገር ለማፍረስ እየተንቀሳቀሰ ባለው አሸባሪው ሸኔ ላይ የሚወሰደው እርምጃም ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት ወይዘሮ መስከረም።
የሸገር ከተማ ከንቲባ ዶክተር ተሾመ አዱኛ በበኩላቸው፤ የከተማው ነዋሪዎች ያነሷቸውን የመልካም አስተዳደር ችግሮች፣ የመሰረተ-ልማትና ሌሎችም ጥያቄዎች በተመለከተ በጥናት ላይ በመመስረት መፍትሔ ለማምጣት የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ ነው ብለዋል።
በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ አሰራር በመዘርጋት የተቀላጠፈ አገልግሎት ለሕብረተሰቡ እንደሚሰራም አመልክተዋል።
የሚያጋጥሙ ችግሮችን ከሕዝቡ ጋር በመሆን በውይይት በመፍታት አገራዊ ለውጡን ማስቀጠልና የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማሳካት በጋራ መስራት አለብን ሲሉም አክለዋል።
በውይይቱ ላይ ከከተማው ሁሉም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ የተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች ተሳትፈዋል።