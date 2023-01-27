ባለሀብቱን በቅንነት፣ በታማኝነትና ባልተንዛዛ አሰራር ተቀብሎ ማስተናገድ የአመራሩ ቁልፍ ተግባር መሆን አለበት–ዶክተር ይልቃል ከፋለ

ደብረ ማርቆስ(ኢዜአ)ጥር 19/2015–ለኢንቨስትመንት የሚመጣን ባለሀብት በቅንነት፣ በታማኘነትና ባልተነዛዛ አሰራር ተቀብሎ ማስተናገድ የአመራሩ ቁልፍ ተግባር መሆን አለበት ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ገለፁ።
የኢንቨስትመንት አማራጮችንና የተፈጥሮ ሃብቶችን በአግባቡ አልምቶ በመጠቀም ድህነትን ለማሸነፍ ጠንክሮ መስራት እንደሚገባም አመልክተዋል።
በምስራቅ ጎጃም ዞን ሉማሜ ከተማ የ”ኢትዮጵያ ታምርት” ንቅናቄ የክልልና የዞን አመራሮች እንዲሁም ባለሃብቶች በተገኙበት ተካሄዷል።
ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ በእዚህ ወቅት እንደገለጹት፣ በምስራቅ ጎጃም ዞን እምቅ የማዕድንና የግብርና ሃብት አለ።
ያለው የተፈጥሮ ሀብት ከባለሃብቱ ፍሰትና ከዞኑ የማልማት ፍላጎት ጋር ተያይዞ የኢኮኖሚው ማዕከላዊ ሽግግር ቀጠና መሆን እንደሚችልም አመልክተዋል።
“በመሆኑም መዋዕለ ንዋያቸውን ለማፍሰስ ወደአካባቢው የሚመጡ ባለሀብቶችን በቅንነት፣ በታማኝነትና ባልተነዛዛ አሰራር ማስተናገድ በየደረጃው ያለው አመራር ቁልፍ ተግባር መሆን አለበት” ብለዋል።
ባለሀብቱ የሚፈልገውን የመሬት መጠን በአግባቡ ለይቶ በማስረከብ ፈጥኖ ወደ ሥራ የሚገባበትን መንገድ ለማመቻቸት አመራሩ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
ባለሀብቱ ሰላሙ ተጠብቆ በነጻነት ውጤታማ ሥራ ማከናወን እንዲችልም በየአካባቢው ህብረተሰቡን ያሳተፈ የፀጥታ ሥራ ማጠናከር እንደሚገባም ዶክተር ይልቃል አሳስበዋል።
“የክልሉ መንግስት የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴውን ለማሳደግ ተገቢውን ድጋፍና ክትትል ከማድረግ ባለፈ የሚገጥሙ ችግሮችን በቅንጅት ለመፍታት ዝግጁ ነው” ሲሉም አረጋግጠዋል።
በክልሉ ያሉ የኢንቨስትመንት አማራጮችንና የተፈጥሮ ሃብቶችን በአግባቡ አልምቶ በመጠቀም ድህነትን ለማሸነፍ ጠንክሮ መስራት እንደሚገባም ዶክተር ይልቃል ገልጸዋል።
ለዚህም ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን ከመጠቀም ጀምሮ አዳዲስ አሰራሮችን በመተግበር የግብርና ምርታምነትን ማሳደግና ከኢንዱስትሪው ጋር ማስተሳሰር ይገባል ሲሉ አሳስበዋል።
የምስራቅ ጎጃም ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ መንበሩ ዘውዴ በበኩላቸው፣ ዞኑ በሰብል ትርፍ አምራችነት፣ በኢንዱስትሪና በተፈጥሮ ሃብት ክምችት እንደሚታወቅ ገልጸዋል።
በተለይ በዓባይ ሸለቆ የብረት፣ የኖራ እና የጀሶ ድንጋይ እንዲሁም እምነበረድ እና መሰል ማዕድናት እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ከኢንቨስትመንት ጋር በተያያዘ በዞኑ ባለሃብቶች የሚገጥሟቸውን ችግሮች በተቀናጀ መንገድ ለመፍታት ጥረት እየተደረገ መሆኑንም አቶ መንበሩ አስረድተዋል።
አልሚ ባለሀብቶች ወደ አካባቢው መጥተው በልማት ሥራ ቢሰማሩ እራሳቸውን እና ሀገራቸውን መጥቀም የሚችሉበት እድል ሰፊ መሆኑንም ገልጸዋል።
“የንቅናቄው ዓላማ በዘርፉ ያሉትን ችግሮች ለይቶ ለመፍታትና በዘርፉ ምቹ ሁኔታ ለመፋጠር ነው” ያሉት ደግሞ፣ የዞኑ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ሃላፊ ወይዘሮ ሙሉነሽ ውበቴ ናቸው።
እንደ እሳቸው ገለጻ በዞኑ ከ4ሺህ 300 ሄክታር በላይ የሚሸፍን የተለያየ የማዕድን ሃብት አለ።
”ኢትዮጵያ ታምርት” በሚል በተዘጋጀው መርሃግብር የኢንዱስትሪዎች ጉብኝት የተካሄደ ሲሆን ከባለሀብቶች ጋርም ውይይት ተካሂዷል።