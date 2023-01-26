ለሀገራቸው ብሄራዊ ጥቅም መከበር የሰሩ ዳያስፖራዎች ጀግኖቻችን ናቸው – ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን

አዲስ አበባ (ኢዜአ)ጥር 18/2015/ኢትዮጵያ በተፈተነችበት ወቅት በአለም አደባባይ ለሀገራቸው ብሄራዊ ጥቅም መከበር ሲሉ ያላቸውን ሁሉ የሰጡ ዳያስፖራዎች ጀግኖቻችን ናቸው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ።
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ይህን ያሉት የኢትዮ-ዳያስፖራ የእውቅና መርሀግብር ላይ ተገኝተው ባስተላለፉት መልዕክት ነው።
ኢትዮጵያ በየዘመኑና በየትውልዱ ጀግኖችን አፍርታለች ያሉት አቶ ደመቀ የወቅቱ ጀግኖች ልጆቿ በተለያዩ የጀግንነት አውዶች ታሪክ እያሰመዘገቡ ዛሬ ላይ ዘልቀዋል ብለዋል።
በመሆኑም ኢትዮጵያ በተፈተነችበት ወቅት በአለም አደባባይ ለሀገራቸው ብሄራዊ ጥቅም መከበር ሲሉ ገንዘባቸውን፣ እውቀታቸውን ጊዜያቸውንና ያላቸውን ሁሉ የሰጡ ዳያስፖራዎች ጀግኖቻችን ናቸው ብለዋል።
በዚህ ረገድ በመላው አለም ለኢትዮጵያ ጥቅም የቆሙ ሁሉም ዳያስፖራዎች ሽልማቱ የሚገባቸው መሆኑን ተናግረው እንኮራባችኋለን ብለዋል።
አሁን ላይ በሁሉም ኢትዮጵያዊያን ጥረት ፈተናዎችን ለመሻገር መቻሉን ተናግረው አዲስ ምዕራፍ ተከፍቷል ብለዋል።
የተከፈተውን አዲስ ምዕራፍና የሰላም አውዱን ዘላቂ ለማድረግ የተጀመሩ ስራዎችን ማጠናከር ይገባል ብለዋል።
በዚህም ሰላሙን በማጽናት ዘላቂነቱን ማረጋገጥ፣ የተፈናቀሉትን ማቋቋምና መደገፍ ይገባል ብለዋል።
ባለፉት ጊዜያት በውጭ ግንኙነት ስራ በተገኘው ውጤት ሳንኩራራ ተለዋዋጭ ፈተናዎችን ለመሻገርና የኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ የበለጠ መስራት ይገባናል ነው ያሉት።