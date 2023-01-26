አገር አቀፍ የወጣቶች ጉባዔ ሊካሄድ ነው

አዲስ አበባ(ኢዜአ) ጥር 18/2015 አገር አቀፍ የወጣቶች ጉባዔ ከነገ ጀምሮ ለሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት የሚካሄድ መሆኑን የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ አስታወቀ።
የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ በጉባዔው ዙሪያ ለመገናኛ ብዙኃን መግለጫ ሰጥቷል።
የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ የወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚረዱ የውሳኔ ሀሳቦችን ከታህሳስ 21 እስከ 26 ቀን 2015 ዓ. ም. በአዳማ ከተማ ባካሄደው ውይይት ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል።
ከውሳኔዎቹ መካከል ጠንካራ መዋቅር መዘርጋት፣ አካታችነት፣ ዘላቂ የሰላም ግንባታ ላይ የወጣቶችን ተሳትፎ ማጎልበት እንዲሁም የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ላይ ወጣቱ የላቀ ድርሻ እንዲያበረክት የሚያስችሉ ይገኙበታል።
የሊጉ ምክትል ፕሬዝዳንትና የጽህፈት ቤት ኃላፊ አባንግ ኩሙዳን እንዳለችው፤ ከነገ ጀምሮ በሚካሄደው ጉባዔ ሊጉ ባሳለፋቸው ውሳኔዎች ላይ ለወጣቶች ገለጻ የሚደረግ ሲሆን ከ6 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች ይሳተፋሉ ብላለች።
ከዚህ በፊት በተካሄደው የሊጉ ጉባዔ ላይ የተላለፉ ስድስት ዋና ዋና ውሳኔዎች ለጉባዔው ተሳታፊዎች የሚቀርቡ መሆኑንም ጠቅሳለች።
ለአገራዊ አንድነትና ሰላም ወጣቱ ምን ማበርከት ይጠበቅበታል? በሚለው ዙሪያ ውይይቶች የሚኖሩ ሲሆን፤ ይህም ወጣቱ አገራዊ ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ የሚያግዝ መሆኑን አብራርታለች።
በአሁኑ ወቅት ትልቅ ፈተና የሆነው የሥራ አጥነት ችግር እንዲቃለል ሊጉ ክትትል በማድረግ የበኩሉን እንደሚወጣም ገልጻለች።
ለዚህም ይረዳ ዘንድ በሥራ ዕድል ፈጠራ ዙሪያ ከክልሎች የሚመጡ ሪፖርቶች ምን ያህል ተግባራዊ ሆነዋል? የሚለውን መሬት ወርዶ የማየቱ ተግባር በቀጣይ ይከናወናል ብላለች።
ከዚህ ቀደም ከነበረው በተለየ የሊጉ አባላት እድሜ ጣሪያ ከ35 ዓመት እንዳይበልጥ መደረጉም መዋቅሩን ለማጠናከር ከፍ ያለፋይዳ አለው ብላለች።
ሊጉ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት በአገረ-መንግሥት ግንባታ ዙሪያ የወጣቶች ተሳትፎ በፊት ከነበረው የላቀ እንዲሆን የሚያስችሉ ተግባራት እንደሚከናወኑም ገልጻለች።