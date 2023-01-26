በአማራ ክልል የበጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች ቁጥር በመጨመሩ የደም አቅርቦት እየተሻሻለ ነው–ጤና ቢሮው

ባህር ዳር ጥር 18 ቀን 2015 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የበጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች ቁጥር በመጨመሩ በጤና ተቋማት የደም አቅርቦት እየተሻሻለ መምጣቱን የክልሉ ጤና ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው የደም ባንክ አስተባባሪ አቶ አንዳርጌ አጥናፉ ለኢዜአ እንደገለጹት፣ በደም አቅርቦት እጥረት ምክንያት የአንድም ሰው ሕይወት እንዳያልፍ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሠራ ነው።
የሕብረተሰቡን ንቃተ ህሊና ለማሳዳግ በተዋረድ የተጠናከረ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራ በመሠራቱ የበጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች ቁጥር በየጊዜው እያደገ መሆኑንም ገልፀዋል።
ለዚህም ባለፉት ስድስት ወራት 46 ሺህ ዩኒት ደም ለመሰብሰብ ታቅዶ በቅንጅት በተደረገ እንቅስቃሴ 44 ሺህ 171 ዩኒት ደም ከበጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች መሰብሰቡን አስረድተዋል።
በተለያዩ 10 ቦታዎች የተሰበሰበውን ደም ለ134 ጤና ተቋማት በማሰራጨት ጥቅም ላይ እንዲውል መደረጉንም አስተባባሪው ጠቅሰዋል።
እንደ አስተባባሪው ገለጻ ከደም ለጋሾች ተሰብስቦ ጥቅም ላይ የዋለው ደም ከቀዳሚው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ272 ዩኒት ብልጫ አለው።
በቀሪው ግማሽ ዓመትም ከ49ሺህ በላይ ተጨማሪ ዩኒት ደም በመሰብሰብ በጤና ተቋማት የደም አቅርቦቱ በተሻለ አቅርቦት እንዲቀጥል ጥረቱ ከወዲሁ መጠናከሩንም አስታውቀዋል።
በባህር ዳር ጤና ጣቢያ ቪዥን የእናቶች ማዕከል አስተባባሪ ሲስተር አበባ ጌትነት በበኩላቸው እንዳሉት፣ ባለፉት ዓመታት ነፍሰጡር እናቶች በወሊድ ወቅት በሚገጥማቸው የደም መፍሰስ ሕይወታቸው ያልፍ እንደነበር አስታውሰዋል።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በማዕከሉ የደም አቅርቦት እየተሻሻለ መሆኑን ጠቁመው፣ ህብረተሰቡ ደም በመለገስ ሕይወትን ለመታደግ የጀመረውን ተግባር እንዲያጠናክር አስገንዝበዋል።
“ደም በመለገስ የሰው ሕይወትን ከመታደግ በላይ የሚያስደስት በጎ ሥራ የለም” ያለው ደግሞ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ወጣት ቢኒያም መኮንን ነው። ደም መለገስ በጤና ላይ የሚያመጣው አሉታዊ ችግር እንደሌለ ግንዛቤ ካገኘሁበት ጊዜ ጀምሮ ላለፉት ስድስት ዓመታት በየጊዜው ደም በመስጠት የበርካቶችን ሕይወት ታድጊያለሁ” ብሏል።
ሌላኛው የከተማዋ ነዋሪ ወጣት ይዘንጋው ደመሙ በበኩሉ፣ ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ በበጎ ፈቃድ ደም በመለገስ የሰዎችን ሕይወት እየታደገ መሆኑን ተናግሯል።
“በምለግሰው ደም የሌሎችን ሕይወት ከመታደግ በላይ ደስታ ስለሌለ በቀጣይም ደም መስጠት እስከቻልኩ ድረስ የጀመርኩትን በጎ ተግባር እቀጥላለሁ” ብሏል።
ወይዘሮ ሰላማዊት ይግዛው በበኩላቸው ከ3 ዓመት በፊት በወሊድ ወቅት የደም መፍሰስ ችግር አጋጥሟቸው በጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች በሰጡት ደም ሕይወታቸው ሊተርፍ መቻሉን ገልጸዋል።
“ደም መለገስ በጤና ላይ ምንም አይነት ችግር እንደማያስከተል በመረዳቴ ለሁለት ጊዜ ደም ለግሻለሁ” ያሉት ወይዘሮ ሰላማዊት፣ የጀመሩትን በጎ ተግባር አጠናክርው እንደሚቀጥሉ አመልክተዋል።
በአማራ ክልል በ2014 በጀት ዓመት 80 ሺህ 162 ዩኒት ደም ከበጎ ፈቃደኛ ደም ለጋሾች በመሰብሰብ ጥቅም ላይ መዋሉን ከቢሮው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።