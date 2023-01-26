በድሬደዋ ነፃ የንግድ ቀጠና ለመስራት ከተዘጋጁ ኩባንያዎች ጋር የመግባቢያ ሰነድ ተፈረመ

ድሬዳዋ፤ ጥር 18 ቀን 2015 (ኢዜአ) በድሬደዋ ነፃ የንግድ ቀጠና ከስድስት ቢሊዮን ብር የሚበልጥ መዋዕለ ነዋይ ስራ ላይ ለማዋል የሚፈልጉ ኩባንያዎች ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ጋር የመግባቢያ ሰነድ ተፈረመ።
መግባቢያ ሰነድ ስምምነቱ ዛሬ ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ጋር የተፈረመው በድሬደዋ ነፃ የንግድ ቀጠና ውስጥ ሲሆን ፤ስምምነቱን የፈረሙት የሀገርና የውጭ ኩባንያዎች ናቸው።
የተፈራረሙት ኩባንያዎች ከከባድ ተሽከርካሪ እስከ ቀላል የኤሌክትሪክ መኪናዎች መገጣጠም፣ ከእህል መጋዘን እስከ ኮንስትራክሽን ማሽነሪ ፣ የግንባታ ግብአት ማምረቻ፣ የምግብ ዘይት ማምረት፣ የኤሌክትሪክ ዕቃዎች ማምረቻና በአይሲቲ አገልግሎት የሚያቀርቡ መሆናቸውን በሥነ-ሥርዓቱ ላይ ተገልጿል።
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ አክሊሉ ታደሰ ፤ ኩባንያዎቹ ወደ ስራ ሲሰማሩ ከ2ሺህ 500 በላይ ዜጎች የስራ ዕድል ከመፍጠር ባሻገር የውጭ ምንዛሬ በማምጣትና ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በማስቀረት በሀገር ሁለንተናዊ ዕድገት ውስጥ የድርሻቸውን ሚና እንደሚጫወቱ ተናግረዋል።
ለኩባንያዎቹ ውጤታማነት መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል።
ድሬዳዋ ለወደብ ቅርብ በመሆኗ ብቻ ሳይሆን ከተማዋ ያላት አስተማማኝ ሰላም፣ የህዝቡ ለአዳዲስ ክስተቶችና ወደ ከተማ ለሚመጡ ባለሃብቶች የሚያደርጉት አቀባበልና ድጋፍ ተመራጭነቷን ያጎላዋል ሲሉም ገልጸዋል።
ኢትዮጵያዊ አምራችና ታታሪ ወጣት ዜጎች ፤ለማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ መጠነ ሰፊ የተፈጥሮ ሃብት፣ ግዙፍ የሰውና የገበያ መዳረሻ በመሆኗ ነፃ የንግድ ቀጠናውን ተፈላጊነት እየጨመሩት ይገኛሉ ብለዋል።
የቀጠናውን ውጤታማነት ለማሳደግ የማስፋፊያ ስራ ለማከናወን ዝግጅት መጠናቀቁንም ነው የገለጹት ።
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን እስካሁን በመላው ሀገሪቱ 13 ኢንዱስትሪ ፓርኮች በመገንባት የሀገርና የውጭ ባለሃብቶች በመሳብ ከ81ሺህ 000 በላይ ዜጎች የስራ ዕድል መፍጠሩን ጠቅሰዋል።
ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ዕውን በማድረግ የድርሻውን እየተወጣ ይገኛል ብለዋል።
ከኩባንያዎቹ በተጨማሪ ለቀጠናው ውጤታማነት የተቀለጠፈ የፋይናንስ አገልግሎት በመስጠት መሠረታዊ ሚና ከሚጫወቱና ወደ ቀጠናው ለመግባት ከፈለጉ አራት የመንግሥት ና የግል ባንኮች ጋር የመግባቢያ ሰነድ ተፈርሟል ።
በሥነ-ሥርዓቱ ላይ የተገኙት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ከዲር ጁሃር፤ ሀገር አቀፉን የለውጥና የሪፎርም ሂደቱን ተከትሎ የፌዴራል መንግስት ድሬደዋ ትክከለኛ የኢንዱስትሪ መናኸሪያ ለማድረግ እያከናወናቸው የሚገኙ ፕሮጀክቶች ፍሬያማ እየሆኑ ናቸው ብለዋል።
የመጀመሪያው ነፃ የንግድ ቀጠና ድሬዳዋ መመስረት የዚሁ ማሳያ መሆኑን ጠቅሰው፤ ባለሃብቶች ቀጠናው ከጅቡቲ ወደብ በቅርበት መገኘቱ፣ ድሬዳዋ ሁሉንም የመሠረተ ልማቶች ያሏትና አስተማማኝ ሰላም የሰፈነባት ከተማ በመሆኗ ባለሃብቶች ቀጠናውን እንደሚመርጡት አስረድተዋል ።
ለስራ ወደ ፓርኩ ለገቡት ባለሃብቶች ስኬት አስተዳደሩ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል።
ዛሬ ከተፈራረሙት ኩባንያዎች አስቀድሞ አምስት የሀገርና የውጭ ኢንዱስትሪዎች በነፃ ቀጠናው ገብተው ምርቶቻቸውን ለሀገርና ለውጭ ገበያዎች በማቅረብ የውጭ ምንዛሬ እያስገኙ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ የነፃ ንግድ ቀጠናው ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ካሚል ኢብራሂም ናቸው።
ነፃ የንግድ ቀጠናው በሀገር ሁለንተናዊ ዕድገት መረጋገጥ ፣ የዋጋ ግሽበትን ለመከላከል ፣ የውጭ ምንዛሬ ለማስገኘትና ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ በማምረት የውጭ ምንዛሬን ለማስቀረትና የስራ ዕድል ለመፍጠር መሠረታዊ ሚና እንደሚጫወት ተናግረዋል ።
በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነው የድሬዳዋ ነፃ የንግድ ቀጠና ዕውን መሆን ከዝግጅት ጀምሮ እስከ ፍፃሜው ድረስ የላቀ አመራር በመስጠትና አሁንም በትኩረት እየተከታተሉ ለሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐብይ አህመድ፣ ለድሬደዋ አስተዳደርና ለፌደራል ተቋማት የኮርፖሬሽኑ ዋና ስራ አስፈፃሚው ምስጋና አቅርበዋል ።