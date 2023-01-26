በሰሜን ወሎ ዞን ተጎድተው የቆዩ 423 የውሃ ተቋማት ተጠግነው ለአገልግሎት በቁ

ወልዲያ፤ ጥር 18 ቀን 2015 (ኢዜአ) ተፈጥሮ በነበረው ችግር ምክንያት ለጉዳት የተዳረጉ 423 የውሃ ተቋማት ተጠግነው ለአገልግሎት በማብቃት ከ266 ሺህ ህዝብ በላይ ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን የሰሜን ወሎ ዞን ውሃና ኢነርጅ መምሪያ አስታወቀ።
አስተያየታቸውን የሰጡ የአገልግሎቱ ተጠቃሚዎች በበኩላቸው፤ የተጎዱ የውሃ ተቋማት ተጠግነው በአካባቢያቸው መጠቀም እንዲችሉ ድጋፍ ላደረጉላቸው አካላት ምስጋና አቅርበዋል።
የመምሪያው ኃላፊ አቶ መንገሻ አሸብር በዞኑ በበነበረው ችግር ምክንያት 858 የንጹህ መጠጥ ውሃ ተቋማት መጎዳታቸውን ለኢዜአ ተናግረዋል።
ጉዳት ከደረሰባቸው መካከል ባለፉት ስድስት ወራት 423 ተቋማትን መልሶ በመጠገን ለአገልግሎት እንዲበቁ ማድረግ መቻሉን ገልጸዋል።
በጥገና ሥራው መንግስት፣ ህብረተሰቡና ሌሎችም አካላት የጎላ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን ጠቅሰው፤ ለጥገና ስራውም 38 ነጥብ 9 ሚሊዮን ብር ወጭ መደረጉን አስታውቀዋል።
የውሃ ተቋማቱ ተጠግነው ለአገልግሎት በመብቃታቸውም 266 ሺ 443 ህዝብ የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን አመልክተዋል።
በአሁኑ ወቅትም 435 የውሃ ተቋማት በጉዳት ምክንያት ከአገልግሎት ውጪ በመሆናቸው ጠግኖ ለአገልግሎት ለማብቃት ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በዞኑ ሃብሩ ወረዳ የቀበሌ 28 ነዋሪ ወይዘሮ የንጉስነሽ አሰፋ በሰጡት አስተያየት፤ ለመጠጥነት ሲጠቀሙባቸው የነበሩ የውሃ ሞተርና ቧንቧ ከአገልግሎት ውጪ ሆነው መቆየታቸውን አስታውሰዋል።
በዚህም ምክንያት በእግር 4 ሰዓት በመጓዝ ንፅህናው ያልተጠበቀ የወንዝ ውሃ ለመጠቀም ተገደው እንደነበር ጠቅሰው፤ አሁን ላይ የውሃ ተቋሙ ተጠግኖ ለአገልግሎት በመብቃቱ ችግራቸው መቃለሉን ገልጸዋል።
ሌላው የዚሁ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ሰኢድ ተማሙ፤ የነበረው ችግር በመፈታቱ በቀዬአቸው በሠላም ተረጋግተው በመኖር ወደ ልማት ጥያቄ መግባታቸውን አመልክተዋል።
ለመንግስት የሚያቀርቡት የልማት ጥያቄ ምላሽ እያገኘ መሆኑን ተናግረው፤ በተለይም የነበረው የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግራቸው አሁን በመፈታቱ መደሰታቸውን ገልጸዋል።
ከሠላም የሚገኘው ትርፍ ብዙ በመሆኑ አሁን በአካባቢያችን ንፁህ የመጠጥ ውሃ ለመቅዳት በቅተናል ፤ለመንግስትንና ሌሎችም ድጋፍ ላደረጉት አካላት ምስጋና እናቀርባለን ብለዋል።