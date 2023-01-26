የኦሮሚያ ክልል በመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን በተሻለ ፍጥነት ለማጠናቀቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገለፀ

ሮቤ ጥር 17/2015(ኢዜአ ) የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የህብረተሰቡን ችግሮች ማቃለል የሚችሉ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን ፈጥኖ ወደ ስራ ለማስገባት በትኩረት እየሰራ መሆኑን በምክትል ፕሬዝዳንት ማዕረግ የክልሉ ከተሞች ክላስተር አስተባባሪ አቶ መስፍን መላኩ ገለጹ፡፡
በአቶ መስፍን መላኩ የተመራው የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በባሌ ዞን ሮቤ ከተማ በግንባታ ሒደት ላይ ያሉትን ፕሮጀክቶች ጎብኝቷል።
ከተጎበኙት ፕሮጄክቶች መካከል በከተማዋ ውስጥ ለውስጥ እየተገነበ የሚገኘው የ15 ኪሎ ሜትር የአስፋልት መንገድ፣ የፓስታና መካሮኒ ፋብሪካና የካንሰር ሕክምና ማዕከል ይገኙበታል።
አቶ መስፍን በዚሁ ወቅት እንደተናገሩት የክልሉ መንግስት የማህበረሰቡን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን በማቃለል ተጠቃሚነቱን ይበልጥ ለሚያረጋገጥ ለልማት ፕሮጀክቶች ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው፡፡
በባሌ ዞን ሮቤ ከተማ ውስጥ በመገንባት ላይ የሚገኙት የልማት ፕሮጀክቶች የዚሁ ጥረት አካል ናቸው ብለዋል፡፡
በተለይ በከተማዋ እየተገነባ የሚገኘው የሮቤ የግብርና ግብዓቶች ማቀነባበሪያ ኢንዱስትሪ በአርሶ አደሩ ምርቶች ላይ እሴት ለመጨመር ያግዛል ብለዋል።
ይህም ምርቶቹ ለገቢያ ሲቀርቡ የተሻለ ዋጋ እንዲኖራቸው ከማድረግ በተጎዳኝ የከተማውንና የገጠሩን ማህበረሰብ በማስተሳሰር ረገድ ጉልህ ድርሻ እንዳለው ነው ያመለከቱት።
የህዝቡን ተጠቃሚነትና የከተሞችን ዕድገት በማሳለጥ ረገድ ጉልህ አስተዋጽኦ የሚኖራቸው መሰረተ ልማቶች በተያዘላቸው ጊዜና በጥራት ተጠናቀው ለአገልግሎት እንዲበቁ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጠይቀዋል።
የሮቤ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ንጋቱ ሞቱማ በበኩላቸው በከተማዋ እየተገነቡ የሚገኙ መሰረተ ልማቶች በተያዘላቸው ጊዜና በሚፈለገው የጥራት ደረጃ ተጠናቀው ለህዝብ አገልግሎት ክፍት እንዲሆኑ ድጋፍና ክትትል እየተደረገ መሆኑን ተናግሯል።
በባሌ ሮቤ በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኙት እነዚሁ የልማት ፕሮጄክቶች በፌዴራልና በክልሉ መንግስት፣ እንዲሁም ከሌሎች አካላት በተገኛ በጀት በመከናወን ላይ እንደሚገኙ ከከተማ አስተዳደሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡
በጉብኝቱ ላይ ተሳታፊ የነበሩ የከተማዋ ነዋሪዎች በበኩላቸው ፕሮጀክቶቹ በተያዘላቸው ጊዜ ተጠናቀው አገልግሎት እንዲሰጡ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል።