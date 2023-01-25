ጀግጅጋ (ኢዜአ) ጥር 17/2015 የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በጅግጀጋ ከተማ በመገንባት ላይ ያለውን የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ህንፃ ጎበኙ።
የግንባታውን የስራ እንቅስቃሴ ተዘዋውሮ የጎበኙት አፈ-ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ የሶማሌ ክልል ርዕሰ-መስተዳድር ሙስጠፌ ሙሁመድ፣ የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባኤ ኢብራሂም ሀሰን እና ሌሎች የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ናቸው።
የግንባታው ሂደት ለስራ ሀላፊዎቹ ገለጻ ያደረጉት የክልሉ ምክር ቤት ምክትል አፈ-ጉባኤ ኢብራሂም ሀሰን እንዳብራሩት ግንባታው በተያዘለት ጊዜ መሰረት እየተካሄደ ይገኛል።
ከክልሉ መንግስት በተመደበ 528 ሚልዮን ብር እየተሰራ ያለው ህንፃ ደረጃውን የጠበቀ የምክር ቤት መሰብሰቢያ አደራሽ እና የአስተዳደር ህንፃ ያካተተ መሆኑን ገልጸዋል።
ከአራት ወር በኃላ ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቀው የምክር ቤቱ ግንባታ በአሁኑ ወቅት 76 በመቶ መጠናቀቁንም ምክትል አፈ-ጉባኤ አብራርተዋል።