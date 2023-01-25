መላው ህዝብ ለጸረ ሙስና ትግሉ መጠናከር የድርሻውን መወጣት አለበት–ኮሚቴው

ባህር ዳር (ኢዜአ) ጥር 17/2015 ህብረተሰቡ ሙስናና ዘረፋ የፈጸሙ አካላትን ከተጨባጭ ማስረጃ ጋር ጥቆማ በመስጠት ለጸረ ሙስና ትግሉ መጠናከር የድርሻውን እንዲወጣ የአማራ ክልል ጸረ-ሙስና አስተባባሪ ኮሚቴ አስታወቀ።
ኮሚቴው ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ምን እንደሰራና በቀጣይ የህዝቡን ተሳትፎ በማሳደግ ለማከናወን ባሰባቸው ጉዳዮች ላይ ዛሬ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል።
የአማራ ክልል ስነ-ምግባርና ጸረ-ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነርና የኮሚቴው ፀሐፊ አቶ ሃብታሙ ሞገስ በመግለጫው እንዳሉት፣ ሙስና የአገር እድገትን የሚያቀጭጭና የህዝብን ተስፋ የሚያጨልም አገራዊ ጠንቅ ነው።
በመሆኑም ሙስና፣ ዝርፊያ፣ ብልሹ አሰራርና መሰል ተግባራትን ለመከላከል በክልል ደረጃ ሰባት አባላት ያሉት ኮሚቴና የቴክኒክ ቡድን በማቋቋም ወደ ሥራ መግባቱን ገልጸዋል።
ኮሚቴው ሥራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከ70 በላይ ጉዳዮችን አጣርቶ ዐቃቤ ህግ ምርመራ በማካሄድ ክስ እንዲመሰረት ማስተላለፉን ተናግረዋል።
“በተጨማሪም በአሁኑ ወቅት በክልሉ ፍትህ ቢሮ፣ በፖሊስ እና በስነ ምግባርና ጸረ-ሙስና ኮሚሽኖች ግቢ በተዘጋጁ ሦስት የጥቆማ መስጫዎች 12 ጥቆማዎችን ተቀብሎ በኮሚቴው ምርመራ እየተካሄደባቸው ነው” ብለዋል።
በባህር ዳር ከተማ ከ100 በላይ ጥቆማዎች መቅረባቸውንና ምርመራ በመካሄድ ላይ መሆኑን የገለጹት አቶ ሀብታሙ፣ “ምርመራው እንደተጠናቀቀ ክስ በመመስረት ተገቢውን ፍትህ እንዲሰጥ የማድረግ ስራ ይሰራል” ብለዋል።
የተጀመረውን የጸረ-ሙስና ትግል ውጤታማ ለማድረግ መላ ህዝቡ ጥቆማ በመስጠት፣ ተጨባጭ ማስረጃ በማቅረብና ምስክር በመሆን ትብብሩን ሊያረጋግጥ እንደሚገባ አስታውቀዋል።
ከዚህ ጋር ተያይዞ ጥቆማ የሚሰጡ ግለሰቦች ሚስጥር የተጠበቀና ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስባቸው የሕግ ከለላ እንደሚደረግላቸውም አቶ ሀብታሙ አረጋግጠዋል።
ህዝቡ ጥቆማ ለመስጠት ክልል ድረስ መምጣት ሳያስፈልገው በዞንና በሪጆፖሊታንት ከተሞች በተዘጋጁ የአስተያየት መስጫዎች፣ “በ9427” ነጻ የስልክ መስመር እንዲሁም ሌሎች መገናኛ መንገዶችን መጠቀም እንደሚችል ገልጸዋል።
በሚካሄዱ ህዝባዊ መድረኮችም ሙስናና ብልሹ አሰራር የሚያስከትሉትን ጉዳት፣ እንዴት መታገል እንደሚቻልና ሙሰኞችን ለህግ በማቅረብ በኩል ለህብረተሰቡ ትምህርት በመስጠት ተባባሪነቱን ለማሳደግ እንደሚሰራም ተናግረዋል።