በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለመልሶ-ማቋቋም የሚተገበር ፕሮጀክት በይፋ ተጀመረ

አሶሳ( ኢዜአ) ጥር 17/2015 በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በጸጥታ ችግር የተጎዱ መሠረተ-ልማቶችን መልሶ ለማቋቋም የሚያስችል ፕሮጀክት በክልሉ ርዕሰ-መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሀሰን ይፋ ሆነ።
የመጀመሪያ ምዕራፍ የመልሶ-ማቋቋም ፕሮጀክቱ የክልሉ በመተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ነው ይፋ የተደረገው።
ርዕሰ መስተዳድሩ በወቅቱ እንደገለጹት የክልሉ መንግስት ወደ ቀያቸው የተመለሱ ዜጎችን በዘላቂነት ለማቋቋም እና የተጎዱ መሠረተ-ልማቶችን መልሶ-ለመገንባት በጥናት ላይ የተመሠረተ ሥራ እየሠራ ይገኛል።
ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ ማሳሰባቸው ነው የተገለጸው።
በቀጣይ በሌሎች አካባቢዎች መሠል ሥራዎች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተጠቅሷል።
የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ምክትል ሃላፊ ወይዘሮ ትዕግስት ዲቢሳ በክልሉ የወደሙ ተቋማትን ለመገንባትና ዜጎችን በዘላቂነት ለማቋቋም 155 ሚሊዮን ብር መነሻ በጀት መያዙን ገልጸዋል።
በመጀመሪያው ዙር የፕሮጀክቱ ትግበራ ማንዱራ፣ ቡለንና ሰዳል ወረዳዎች ተደራሽ እንደሚደረጉና መሰረታዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን ለማደስና በአዲስ መልክ ለመገንባት እንደሚሠራ አክለዋል።
ህብረተሰቡን በስነ-ልቦና የማጠናከር እና በዘላቂነት የማቋቋም ዓላማ እንዳለውም ጠቁመዋል።
አምስት ዓመት ቆይታ ያለው ፕሮጀክቱ ከዓለም ባንክ በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚተገበርም ተገልጿል።
በርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሀሰን የተመራው የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ቡድን በጸጥታ ችግሩ ጉዳት ደርሶባቸው ተመልሰው የተገነቡ ተቋማትን መጎብኘቱንም ከክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።