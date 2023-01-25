ሐዋሳ (ኢዜአ) ጥር 17/2015 የሲዳማ ክልል ርዕሰ-መስተዳድር ደስታ ሌዳሞ በአንድ ባለሃብት የተገነባውን ትምህርት ቤት መርቀው ስራ አስጀመሩ።
በባለሀብቱ የተገነባው የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤት ግንባታ ከአራት ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት እንደሆነም ተገልጿል።
ባለሀብቱ ያስገነቡትን የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤትም ዛሬ ለክልሉ መንግስት አስረክበዋል።
በትምህርት ተቋማት ግንባታ የባለሀብቱ ተሳትፎ እንዲጠናከር ለማድረግ በክልሉ መንግስት የቀረበ ጥሪን በመቀበል ባለሀብቱ በሸበዲኖ ወረዳ ትምህርት ቤቱን እንዳስገነቡትም ተጠቁሟል።
ትምህርት ቤቱን የክልል ርዕሰ-መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ዛሬ መርቀው ስራ አስጀምረዋል።
በምርቃትና ርክክብ ስነ-ስርዓቱ ላይ የክልሉ ምክር-ቤት አፈ-ጉባኤ፣ የብልጽግና ፓርቲ የሲዳማ ክልል ጽህፈት ቤት ሀላፊ፣ የትምህርት ቢሮ ሀላፊና ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል።
ትምህርት ቤቱ ከአራት እስከ ስድስት ዓመት ዕድሜ ያላቸውን 210 ህጻናት ተቀብሎ ስራ መጀመሩም ተገልጿል።