በአገር አቀፍ ደረጃ ባለፉት ስድስት ወራት ለ1 ነጥብ 4 ሚሊየን ዜጎች የሥራ ዕድል ተፈጥሯል

አዲስ አበባ(ኢዜአ) ጥር 17/2015 በኢትዮጵያ ባለፉት ስድስት ወራት ለ1 ነጥብ 4 ሚሊየን ዜጎች የሥራ ዕድል መፈጠሩን የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ ከክልልና ከተጠሪ ተቋማት ጋር የ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት ዕቅድ አፈጻጸም ላይ ውይይት አካሂዷል።
የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ ንጉሱ ጥላሁን በዚህ ወቅት ሚኒስቴሩ በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ የተቀናጀ ዕቅድ በማዘጋጀት ወደ ሥራ መገባቱን ጠቁመዋል።
በተለይ ለበርካታ ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድል ለመፍጠር ሰፊ ዕቅድ ተነድፎ ወደ ሥራ መገባቱንም አስታውሰዋል።
በግማሽ ዓመቱ ለ1 ነጥብ 8 ሚሊዬን ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ 1 ነጥብ 4 ሚሊየን ዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር መቻሉን ገልጸዋል።
የሥራ ዕድሉ የተፈጠረው 70 በመቶ ኢንተርፕራይዞች በመመስረት ሲሆን ቀሪው ደግሞ በተቋማት ውስጥ በተካሄደ ቅጥር መሆኑ ተጠቁሟል።
ይኸው የዕቅድ አፈጻጸም ውይይት ለቀጣይ ሦስት ቀናት እንደሚቆይም ተገልጿል።