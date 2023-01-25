በሪፎርም እና በተቋም ግንባታው የተገኙ ስኬቶችን ያስቀጠሉ ውጤታማ ተግባራት ተከናውነዋል- የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 17/2015 ባለፉት ስድስት ወራት በሪፎርም እና በተቋም ግንባታው የተገኙ ስኬቶችን ያስቀጠሉ ውጤታማ ተግባራት መከናወናቸውን የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን አስታወቀ።
ኮርፖሬሽኑ ለሁለት ተከታታይ ቀናት ሲያካሂድ የነበረውን የ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ግማሽ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ ተጨማሪ የአፈጻጸም አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ ማጠናቀቁንም ገልጿል።
የአፈጻጸም ግምገማው በዋናነት በሪፎርም እና በተቋም ግንባታው የተገኙ ስኬቶችን ለማስቀጠል የተከናወኑ ተግባራት ላይ ትኩረት ያደረገና በቤት አስተዳደር፣ በቤት ልማት ፣በኮንስትራክሽን ግብዓት፣ በኮርፖሬት ሰርቪስ ዘርፍን ጨምሮ በስትራቴጅክ የሥራ ክፍሎች የተገኙ ስኬቶችን ያስቀጠሉ ውጤታማ ተግባራት መከናወናቸው ተመላክቷል።
በግማሽ ዓመቱ የተገኘው የገቢ ዕድገት፣ ሪፎርሙ ሲጀመር ከነበረበት ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከስምንት እጥፍ በላይ ብልጫ እንዳለውም ተገልጿል።
በተመሳሳይ ዲጂታላይዜሽን የአሠራር ሥርዓት ትግበራ፣ የኮሙኒኬሽን ሥራዎች፣ የኮርፖሬሽኑን ይዞታዎች ከሕገ-ወጦች ለመጠበቅ በታቀደው መሠረት ሰፋፊ ይዞታዎችን በማስመለስ ለሕዝብ ይፋ ማድረግ መቻሉ ወጤታማ አፈጻጸም እንደነበር ተጠቅሷል።
በርካታ የመንግሥት ተቋማት ቢሮዎችን ለማዘመን እና የሪኖቬሽን ሥራ ለመሥራት ኮርፖሬሽኑ ውል ገብቶ እየሠራ መሆኑና ዘርፉ ከፍተኛ ገቢ ማግኛ አማራጭ እየሆነ በመምጣቱም ነው የተገለጸው።
ኮርፖሬሽኑ በዘርፉ ተፈላጊነቱ በመጨመሩ ሥራውን በከፍተኛ ብቃት ለመወጣት የሚያስችል ተጨማሪ አቅጣጫዎች መቀመጣቸውም ተመላክቷል።