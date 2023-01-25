ምሁራን ሕዝብን በማቀራረብ በአገር ግንባታ ሂደት ላይ አርአያነት ያለው ሥራ መሥራት አለባቸው – ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ

ምሁራን ሕዝብን በማቀራረብ በአገር ግንባታ ሂደት ላይ አርአያነት ያለው ሥራ መሥራት አለባቸው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ተናገሩ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ ከተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች ከተውጣጡ ምሁራን ጋር ተወያይተዋል።
ለአገር ብልጽግና የምሁራን ሚና በሚል መሪ ሃሳብ በተካሄደው በዚህ ውይይት ላይ ምሁራን በተለያዩ አገራዊ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ጥያቄና አስተያየት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅርበዋል።
ጥያቄዎቻቸውም በዋናነት ምሁራን በአገር ግንባታ ላይ ያላቸው ሚና፣ በመማር ማስተማርና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረጉ ናቸው።
ምሁራኑ በጥያቄያቸው የዩኒቨርስቲው መምህራን ደሞዝና ጥቅማ ጥቅም አነስተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ምሁራኑ ለከፍተኛ የኑሮ ጫና መዳረጋቸውን አንስተዋል።
በመሆኑም መንግሥት የዩኒቨርስቲ መምህራንን ደሞዝ ከማሻሻል ጀምሮ ሌሎች ጥቅማ ጥቅሞች ገቢራዊ እንዲያደርግ ጠይቀዋል።
የትርፍ ሰዓት ክፍያ ግብር ማሻሻልን ጨምሮ የደሞዝ እርከን ማሻሻያ እንዲደረግም ነው ያነሱት፡፡
በተጨማሪም ምሁራን ህዝብን ከሚከፋፈል አካሄድ በመራቅ በአገር አቀፍ ደረጃ ለሚከሰቱ ችግሮች ጥናትን መሰረት ያደረጉ የመፍትሄ ሃሳቦችን እንደሚያቀርቡ ነው የተናገሩት፡፡
የተሻለ ትውልድን ለማፍራት ሚናችንን መወጣት አለብን ብለዋል።
ለዚህ ደግሞ ከራስ ጥቅም በላይ አገርና ትውልድን በማስቀደም መስራት እንደሚገባም የዩኒቨርሲቱ ምሁራኑ የተናገሩት፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምላሻቸው፤ የመምህራን ደሞዝና የጥቅማ ጥቅም ጥያቄዎችን በተመለከተ ጥናትን መሰረት ባደረገ መልኩ በአጭርና በረዥም ጊዜ እቅድ ለመፍታት መንግስት እንደሚሰራ ተናግረዋል፡፡
ነገር ግን ከምሁራኑ የሚነሱ የጥቅማጥቅም ጥያቄዎችን በአግባቡ መልስ መስጠት የምንችለው ጠንካራና የበለጸገች አገር በመገንባት ነው፤ ለዚህ ደግሞ በጋራ መስራት አለብን ብለዋል፡፡
በመሆኑም እጃችን ላይ ያሉ ሃብቶችን ለበርካቶች እንዲሁን አድርጎ ማልማት ይገባል ነው ያሉት፡፡
በአገሪቱ በተለያዩ አከባቢዎች የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮች ለመቅረፍ ሁሉም በአገር ፍቅር ስሜት በኃላፊነት ስሜት መንቀሳቀስ እንዳለበት ተናግረዋል።
ለዚህ ደግሞ “የኔ ብቻ” ከሚል አስተሳሰብ ወጥተን የሁሉም ኢትዮጵያዊያን ችግር ለመፍታት የበኩላችንን ሚና ልንወጣ ይገባል ሲሉም ነው አጽኖት ሰጥተው የተናገሩት።
ኢትዮጵያ አንድነቷን ጠብቃ እንድትጓዝ ምሁራን የጽንፈኝነትን አስተሳሰብ ከራሳቸው ጀምሮ በመከላከልና ህዝብን በማቀራረብ ረገድ አርአያ ሆነው እንዲሰሩም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስገንዝበዋል፡፡
ለውጥ እንዳይጨናገፍና አገሪቱ የጀመረችው የለውጥ ጉዞ ከዳር እንዲደርስ ምሁራኑ በሂደቱ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን በመሙላት ገንቢ ሚና እንዲጫወቱም ጥሪ አቅርበዋል።