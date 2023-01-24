በደሴ ከተማ ከአንድ ቢሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የመሰረተ ልማት ግንባታ ስራዎች እየተከናወኑ ነው – ከተማ አስተዳደሩ

ደሴ (ኢዜአ) ጥር 16/2015—በደሴ ከተማ ከአንድ ቢሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ መንገድን ጨምሮ የተለያዩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች እየተካሄዱ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ።
በአስተዳደሩ የከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ሽመልስ ጌታቸው ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት፣ ግንባታዎቹ የሕዝብን የልማት ጥያቄ ምላሽ መስጠትን ታሳቢ ያደረጉ ናቸው።
ዘጠኝ የተለያዩ የአስፋልት፣ የጠጠርና የጌጠኛ ድንጋይ ንጣፍ መንገዶች እንዲሁም ድልድይ እና ሁለት የሕዝብ ትራንስፖርት መናኸሪያዎች ከሚገነቡት መሰረተ ልማቶች መካከል ይገኙበታል።
በግንባታ ላይ ካሉ መንገዶች መካከል ከኮሽን በር-ገራዶ፣ ከመላኩ-ደሴ ሆስፒታል፣ ከወሎ ሆቴል-ከንቲባ ጽህፈት ቤት፣ ከመናፈሻ-ተቋም ይጠቀሳሉ።የተጠቀሱትን መንገዶች በ2015 ዓ.ም ዓመት ለማጠናቀቅ መታቀዱን ነው አቶ ሽመልስ የገለጹት።
በአዲስ መልክ የሚሰራውን ዋናውን መናኸሪያ እና አዲሱን የገራዶ መናኸሪያ እስከ በጀት ዓመቱ መጨረሻ ድረስ ለማጠናቀቅ መታሰቡን አመልክተዋል።
ቀሪዎቹን የመሰረተ ልማት ግንባታዎች በ2016 ዓ.ም በጀት ዓመት ይጠናቀቃሉ ብለዋል።
ልማቱ በሚፈለገው ፍጥነትና ጥራት እንዲከናወን ሕብረተሰቡ የጀመረውን እገዛና ድጋፍ በቀጣይም እንዲያጠናክር አቶ ሽመልስ ጥሪ አቅርበዋል።
በሌላ በኩል የደሴ ከተማ አስተዳደር ሕገ ወጥ ተግባራትን ለመከላከል በተከናወኑ ስራዎች “ያልተገባ ተግባር በመፈጸም ህዝብን ባማረሩ” ከ60 በላይ የደንብ ማስከበር ባለሙያዎች ላይ ከመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እስከ ማሰናበት የሚደርስ እርምጃ መወስዱን ገልጸዋል።”ያለ አግባብ እየተዘረፈ ያለውን የመንግስት ቤትና መሬት ነክ ጉዳይን ለመከላከል ከመምሪያ እስከ ቀበሌ ያሉ ተቋማትን ድንገተኛ ምልከታ በማድረግ እርምጃ የመውሰድ እና የማጣራት ስራ እየተከናወነም ይገኛል” ብለዋል።
በተደረገው ማጣራት የተለያዩ ሕገ ወጥ ተግባር የተፈጸመባቸው 137 ፋይሎችና ሰነዶች በመገኘታቸው ወደ ሕግ እንዲቀርቡ መረጃ እየተደራጀ መሆኑን ነው አቶ ሽመልስ የገለጹት።
ከተማ አስተዳደሩ ሕገ ወጥነትን የመከላከል ተግባር በትኩረት እየሰራበት መሆኑን አመልክተዋል።