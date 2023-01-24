በሸገር ከተማ የከተማ ግብርናን በተቀናጀና በዘመናዊ መልኩ ለማስፋት እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ/ኢዜአ/ ጥር 16/2015በሸገር ከተማ የከተማ ግብርናን በተቀናጀና በዘመናዊ መልኩ ለማስፋት እየተሰራ መሆኑን የከተማው ከንቲባ ዶክተር ተሾመ አዱኛ ገለጹ።
የሸገር ከተማ ከንቲባ ዶክተር ተሾመ አዱኛና ሌሎች ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች በገላን ጉዳ ክፍለ ከተማ የከተማ ግብርናን እንቅስቃሴ ጎብኝተዋል።
በጉብኝቱም በክፍለ ከተማው በመስኖ የተዘራው ስንዴ ያለበት ሁኔታና የሌማት ትሩፋት አካል የሆነው የእንስሳትና የዶሮ እርባታም የተጎበኘ ሲሆን አበረታች ደረጃ ላይ መሆኑንም ተጠቁሟል።
የሸገር ከተማ ከንቲባ ዶክተር ተሾመ አዱኛ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት፤ የሸገር ከተማ ከተቋቋመ ጀምሮ በከተማ ግብርናና በሌሎች ዘርፎች ሰፋፊ ለውጦች እየመጡ ነው።
ከሸገር ከተማ መቋቋም በፊት በተበታተነ መልኩ የነበሩት ከተሞች ላይ ያለመቀናጀት ችግርን፣ ሃብትን በትክክል ያለማወቅና ሌሎችም ችግሮች ሲሰተዋሉ እንደነበር ተናግረዋል።
የሸገር ከተማ መቋቋም ከዚህ በፊት የሚስተዋሉ ችግሮችን የሚፈታና አዳዲስ ሃሳቦች በማደራጀት የህዝቡን ኑሮ በሚለውጥ መልኩ እየተሰራ መሆኑንም ነው የጠቆሙት።
በግብርናው ዘርፍም አርሶ አደሩ ጋር ለመድረስና የተለያዩ ግብዓቶችን ለማድረስ ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ገልጸው፣ የከተማ ግብርናውን በተቀናጀ መልኩ ለማስፋት ዕድል የፈጠረ መሆኑንም አብራርተዋል።
የሸገር ከተማ ምክትል ከንቲባና የግብርና ልማት አስተባባሪ ግርማ ሃይሉ በበኩላቸው በከተማው በተያዘው የበጋ ወራት ከ12ሺ በላይ ሄክታር መሬትን በዘር ለመሸፈን ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል።
ከዚህ ውስጥም እስከ አሁን ከ9ሺ በላይ ሄክታር መሬት በዘር መሸፈኑን ጠቁመው፣ በአጠቃላይ ከ700ሺ ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑንም አክለዋል።
በሸገር ከተማ የገላን ጉዳ ክፍለ ከተማ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አቶ ጌቱ ቢሪና በክፍለ ከተማው በመጀመሪያው ዙር ከ2ሺ ሄክታር በላይ መሬት በመስኖ ስንዴ መሸፈኑን ገልጸዋል።
በቀጣይ ተሞክሮውን ለማስፋትና የውኃና የመሬት ኃብት በአግባቡ ለመጠቀም እንደሚሰራ ተናግረዋል።
አስተያየታቸውን የሰጡ የገላን ጉዳ ክፍለ ከተማ አርሶ አደሮች በበኩላቸው የመስኖ ስንዴን ከጀመሩ ወዲህ ምርታማነታቸው እያደገ መምጣቱን ገልጸዋል።
ለወደፊትም አሁን ከሚያርሱት መሬት በተጨማሪ ለማረስም ቁርጠኛ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የከተማው ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ከስንዴ ልማት ጎን ለጎን በክፍለ ከተማው የሌማት ትሩፋት የዶሮና የእንስሳት እርባታ እንቅስቃሴዎችንም ጎብኝተዋል።