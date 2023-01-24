ምሁራን በተሻለ ደረጃ እንድትገኝ የሚመኟትን ሀገር ለመገንባት አስፈላጊውን ርብርብ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል–ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ

አዲስ አበባ ኢዜአ ጥር 16/2015፦ምሁራን በተሻለ ደረጃ እንድትገኝ የሚመኟትን ሀገር ለመገንባት አስፈላጊውን ርብርብ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ አሳሰቡ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በመላው ሀገሪቱ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ከተውጣጡ የዩኒቨርስቲ ምሁራን ጋር ‘ለሀገር ብልጽገና፤ የምሁራን ሚና’ በሚል ርዕስ ውይይት አድርገዋል።
በመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ እንዲሁም በሀገራዊ ልማት፣ ሰላምና ፀጥታ ጉዳዮች ላይ የውይይቱ ተሳታፊዎች የተለያዩ ጥያቄዎችን በማቅረብ ሰፊ ውይይትም ተካሒዷል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድም ምሁራኑ በተሻለ ደረጃ እንድትገኝ የሚመኟትን ሀገር ለመገንባት አስፈላጊውን ርብርብ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው አመላክተዋል።
ኢትዮጵያ እያጋጠሟት ያሉትን የተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጫናዎችን በመገንዘብ ፍላጎቶቻቸውን ከነባራዊ ሁኔታዎች ጋር በማጣጣም እና የበሰሉ መፍትሄዎችን በማፍለቅ የበለጠ ሚና እንዲጫወቱም አሳስበዋል።
በተሳታፊዎች የተነሱ አንኳር ጉዳዮችን በተመለከተም የሚመለከታቸው አካላት ክትትል እንዲያደርጉ አቅጣጫ አስቀምጠዋል።