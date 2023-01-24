በአዲስ አበባ 93 በመቶ የሚሆኑት ግብር ከፋዮች በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ ግብራቸውን አሳውቀው ከፍለዋል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ጥር 16/2015 በአዲስ አበባ ባለፉት ስድስት ወራት 93 በመቶ የሚሆኑት ግብር ከፋዮች በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ ግብራቸውን አሳውቀው መክፈላቸውን የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ገለጸ፡፡
ቢሮው ባለፉት ስድስት ወራት ከ42 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን አስታውቋል።
የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ያለፉት ስድስት ወራት አጠቃላይ የሥራ ክንውኑን አስመልክቶ ዛሬ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥቷል።
የቢሮው ኃላፊ ሙሉጌታ ተፈራ በመግለጫቸው፤ ቢሮው በመዲናዋ ለሚከናወኑ ሁለንተናዊ የልማት ሥራዎች የሚሆን ገቢን ፍትሃዊ እና ዘመናዊ በሆነ መልኩ እየሰበሰበ ይገኛል ብለዋል።
በተለይም በአገሪቱ ትልቁ የግብር መሰብሰቢያ ጊዜ ከሐምሌ 1 እስከ ጥቅምት 30 መሆኑን ጠቅሰው፤ ወቅቱ ግብር ከፋዮች ገቢያቸውን የሚያሳውቁበትና የሚከፍሉበት በመሆኑ አስቀድሞ ዝግጅት በማድረግ ውጤታማ ስራ ሰርቷል።
በዚህም ቢሮው ካሉት 449 ሺህ የመዲናዋ ግብር ከፋዮች ውስጥ ወደ 93 በመቶ የሚሆኑት ግብራቸውን በተቀመጠው የጊዜ ገደብ አሳውቀው መክፈላቸውን ገልጸዋል።
በበጀት ዓመቱ ባለፉት ስድስት ወራት ለመሰብሰብ ከታቀደው 39 ነጥብ 55 ቢለዮን ብር ውስጥ ከ42 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ መቻሉን አስታውቀዋል።
ይህም ከአምናው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ10 ነጥብ 85 ቢሊዮን ብር ብላጫ አለው ብለዋል፡፡
ከተሰበሰበው ገቢም 41 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር የታክስ ገቢ ሲሆን፤ 550 ሚሊዮን ብር ከማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶች ገቢ መሆኑ ተጠቁሟል፡፡
ገቢውን ለመሰብሰብም የግብር ከፋዩን ማኅበረሰብ ግንዛቤ ማሳደግ፤ ተገቢውን የሕግ ተገዥነት ተፈጻሚ የማድረግ ሥራ መጠናከሩና አገልግሎቶች በቴክኖሎጂ በማስደገፍ መስጠት በመቻሉ መሆኑን ለአብነት ተጠቃሽ መሆናቸውን ነው የገለጹት፡፡
ቢሮው በግብር አሰባሰቡ ላይ የግብር ማጭበርበር፣ ሐሰተኛ ደረሰኞችን ለአገልግሎት ማዋልና ሕብረተሰቡ ግብርን በወቅቱ የመክፈል ባህሉ በሚፈለገው ልክ አለማደግ በሥራቸው ላይ ተፅዕኖ እንደነበረው አስታውሰዋል፡፡
በዚህም ሕጋዊ አሰራርን ተከትለው በማይሰሩ እና የሚጠበቅባቸውን አገራዊ ግዴታ በማይወጡ 1 ሺህ የሚጠጉ ግብር ከፋዮች ላይ ቢሮው አስተዳደራዊ እና ሕጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው አድርጓል ብለዋል።