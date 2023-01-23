በደቡብ ወሎ ዞን የበጋ ወራት የተፈጥሮ ሃብት ልማትና ጥበቃ ሥራ መካሄድ ጀመረ

ደሴ ጥር 15 ቀን 2015 (ኢዜአ) በደቡብ ወሎ ዞን በ35 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የበጋ ወራት የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ሥራ ማካሄድ ተጀመረ።
የተፈጥሮ ጥበቃ ሥራው ለአንድ ወራት የሚቆይ መሆኑም ተጠቁሟል።
የክልል፣ የዞንና የወረዳ አመራሮችን ጨምሮ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ዛሬ በደሴ ዙሪያ ወረዳ የተጀመረው የልማት ሥራ ከ1ሺህ በላይ ተፋሰሶችን ተደራሽ ያደርጋል ተብሏል።
የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አህመድ ጋሎ እንደገለጹት፤ የዞኑ አብዛኛው አካባቢ ዝናብ አጠር በመሆኑ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ሥራው ቀጣይነት ሊኖረው ይገባል።
በዞኑ ለአንድ ወር የሚቆይ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ሥራ ዛሬ መጀመሩን የገለጹት ኃላፊው፤ ልማቱ በ35 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ እንደሚከናውን ገልጸዋል።
አቶ አህመድ እንደሚናገሩት፤ በተመረጡ 1ሺህ 399 ተፋሰሶች ላይ በሚከናወነው የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ሥራ ከ600 ሺህ በላይ ህዝብ ይሳተፋል።
“ለልማት ሥራውም ከመሳሪያ ዝግጅት በተጨማሪ ለቀያሽ አርሶ አደሮችና ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቷል” ብለዋል።
የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋ ዳኛው በበኩላቸው፣ “ካለፉት ዓመታት ልምድ በመነሳት የዘንድሮውን የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ሥራን ውጤታማ ለማድረግ ይሠራል” ብለዋል።
ህብረተሰቡን አስተባብሮ ልማቱን ከማከናወን ባለፈ ባለሙ አካባቢዎች አትክልትና ፍራፍሬ በማልማት ለወጣቶች የሥራ ዕድል እንዲፈጠር አቅጣጫ ተቀምጦ ወደሥራ መገባቱንም አስረድተዋል።
የልማት ሥራው የአፈር መሸርሸርን በመከላከል የሰብል ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ፣ የእንስሳት መኖን ለማልማትና የአፈርን እርጥበትን ለማቆየት ጠቀሜታው የጎላ መሆኑንም ገልፀዋል።
በመሆኑም ህብረተሰቡ አቅሙንና ጉልበቱን አሰባስቦ በልማቱ እንዲሳተፍ ምክትል አስተዳዳሪው ጥሪ አቅርበዋል።
የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ቃልኪዳን ሽፈራው በበኩላቸው ፤ በክልሉ ካለፉት ጊዜያት በተሻለ ዘንድሮ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ሥራ ለማከናወን እየተሠራ ነው።
ቀደም ሲል በለሙ ተፋሰሶች የሥራ እድል በመፍጠርና ከእንስሳት ንክኪ ነጻ በማድረግ በኩል ክፍተት መኖሩን ጠቁመው፣ “ዘንድሮ ባሉ የውሃ አማራጮች ተፋሰሶችን ለማልማትና የሥራ ዕድል ለመፍጠር ድጋፍና ክትትል ይደረጋል” ብለዋል።
“የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ሥራ ያለውን ጥቅም በተግባር በማየታችን ልማቱን በየዓመቱ በተነሳሽነት እያከናወንን ነው” ያሉት ደግሞ በደሴ ዙሪያ ወረዳ የቀበሌ 10 ነዋሪ አቶ ሀቢብ መሃመድ ናቸው።
ቀደም ሲል ባከናወኗቸው የልማት ሥራዎች በአካባቢያቸው የተራቆቱ አካባቢዎች በማገገማቸው የግብርና ምርታማነታቸው ማደጉን ገልጸዋል።
“ለከብቶቻችንም በቀላሉ መኖ እያገኘን ነው” ያሉት ነዋሪው፣ በአሁኑ ወቅትም የአፈር መሸርሸርን ለመከላከል የማሳና የተራራ ላይ እርከኖችን እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።
ሌላዋ የእዚሁ ቀበሌ ነዋሪ ወይዘሮ ዘይነባ አራጌ በሰጡት አስተያየት “ቀደም ሲል ጥቅሙን በውል ባለማወቃችን ማሳችን ይጠባል በሚል ቀን የሰራነውን በጨለማ እናፈርሰው ነበር” ብለዋል።
የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ሥራው ጠቀሜታ በተጨባጭ እያዩ ሲመጡ ግን አዲስ ከማልማት ባለፈ ነባር የለሙ ተፋሰሶችንም እየተንከባከቡ መሆናቸውን አስረድተዋል።