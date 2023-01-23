በአማራ ክልል የጤና አገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻል እየተደረገ ያለውን ጥረት አጋር አካላት እንዲደግፉ ተጠየቀ

ባህር ዳር፤ ጥር 15 ቀን 2015 (ኢዜአ) በአማራ ክልል የጤና አገልግሎት አሰጣጡን በማሻሻል ጤንነቱ የተጠበቀ ማህበረሰብ ለመገንባት እየተደረገ ላለው ጥረት አጋር አካላት እንዲደግፉ ተጠየቀ።
የክልሉ ጤና ቢሮ ከመገናኛ ብዙሃንና ከህዝብ ክንፍ ፎረም አባላት ጋር በእንጅባራ ከተማ ተወያይቷል።
በውይይት መድረኩ የጤና ቢሮው ኃላፊ ዶክተር መልካሙ አብቴ ፤ ባደረጉት ንግግር፤ ተገልጋዩ ህብረተሰብ የሚያነሳውን የጤና አገልግሎት አሰጣጥ ችግርን ለማሻሻል በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የማህበረሰብ አቀፍ ጤና መድህን አገልግሎትን ለማስፋፋት እየተደረገ ባለው ጥረትም 60 በመቶ የሚጠጋውን የክልሉን ህዝብ አባል ማድረግ መቻሉን ጠቅሰዋል።
የጤና አገልግሎትን ለማሻሻል እየተደረገ ባለው ጥረት በራሳቸው ተነሳሽነት ወደ ጤና ተቋም መጥተው የሚታከሙ የህብረተሰብ ክፍሎች ከዜሮ ነጥብ 3 በመቶ ወደ 4 በመቶ መድረሱንም አስረድተዋል።
እንዲሁም በነበረው ችግር ጉዳት ደርሶባቸው ከነበሩ ጤና ተቋማት መካከል 1ሺህ 107ቱ መሰረታዊ የጤና አገልግሎቶችን እንዲጀምሩ ማድረግ ተችሏል ብለዋል።
የጤና ባለሙያዎች ፣ የመድኃኒትና የህክምና ቁሳቁስ አቅርቦት እጥረትን በቀጣይ በማቃለል ጤናማ ህብረተሰብ ለመፍጠር በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
በቅርቡ እንደ ሀገር በተደረገው የኩፍኝ መከላከያ ክትባት ዘመቻ መገናኛ ብዙሃን ህብረተሰቡን በመቀስቀስና በማስገንዘብ ያከናወኑት ስራ እቅዳችንን እንድናሳካ አግዞናል ብለዋል።
ጤንነቱ የተጠበቀ ህብረተሰብ ለመፍጠር እየተደረገ ባለው ጥረት የመገናኛ ብዙሃንና ሌሎችም አጋር አካላት ድርሻ የጎላ በመሆኑ በቀጣይም ህብረተሰቡን በማንቃት የጀመሩትን ስራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል።
የጤናው ሴክተር ውጤታማ እንዲሆን እየተሰራ ያለው ስራ ተስፋ ሰጭ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የክልሉ ምክር ቤት የሰው ሃብት ልማትና ቱሪዝም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ አበራሽ ታደሰ ናቸው።
ቢሮው ቀደም ሲል ነበሩ ፈታኝ ችግሮችን ተቋቁሞ በጤናው ዘርፍ ላከናወናቸው ስራዎች ምክር ቤቱ ቀደም ሲል ዕውቅና መስጠቱን ጠቅሰዋል።
በህክምናው ዘርፍ አሁንም ታች ድረስ ወርደን እንደተመለከት ነው የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር አለ ያሉት የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ፤ይህ እንዲሻሻል ቢሮው በተዋረድ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል።
በጤና አገልግሎት ዙሪያ የሚስተዋሉ ችግሮችን በቀጣይ ለማስተካከል እንደዚህ በጋራ ተገናኝተን መምከራችን ይበልጥ ስራዎችን ተናበንና ተቀናጅተን እንድንሰራ ያስችላል ብለዋል።
የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ህሊና መብራቱ ፤ ለጤናው ትኩረት በመስጠት ወቅታዊ ሁኔታውን ያገነዘበ መረጃ ለህብረተሰቡ ማድረስ የመገናኛ ብዙሃን ተቀዳሚ ተግባር ሊሆን እንደሚገባ አመልክተዋል።
መገናኛ ብዙሃን እንዲጠናከሩና ተደራሽ እንዲሆን ተጋግዞ መስራትም ያስፈልጋል ሲሉ ገልጸዋል።
ለአንድ ቀን በተዘጋጀው ውይይት ላይ የምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴዎች፣ ከመገናኛ ብዙሃን ተቋማት፣ ከሲቪክ ማህበራትና ከሌሎች የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።