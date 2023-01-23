የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ከቀድሞዎቹ ሃላፊዎች ጋር የስራ ርክክብ አደረጉ

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አዲስ አበባ ጥር 15/2015(ኢዜአ)፦የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አቶ ቴዎድሮስ ምሕረት እና ምክትል ፕሬዚዳንት ወይዘሮ አበባ እምቢአለ ከቀድሞው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት እና ምክትል ፕሬዚዳንት ጋር የስራ ኃላፊነት ርክክብ አድርገዋል።

በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት በተካሄደው የስራ ኃላፊነት ርክክብ ወቅት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎን ጨምሮ አዲሶቹ እና የቀድሞው የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት እና ምክትል ፕሬዚዳንቶች እንዲሁም ሌሎች የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል።

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ሰሞኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊና አቶ ሰለሞን አረዳ በገዛ ፍቃዳቸው ስልጣን መልቀቃቸውን ተከትሎ በምትካቸው አቶ ቴዎድሮስ ምህረትን ፕሬዚዳንት እና ወይዘሮ አበባ እምቢአለን ደግሞ ምክትል ፕሬዚዳንት አድርጎ መሾሙ ይታወሳል።

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