ጂንካ ዩኒቨርሲቲ በድርቅ ለተጎዱ የሳላማጎ ወረዳ አርብቶ አደሮች የምግብ ድጋፍ አደረገ

ጂንካ ጥር 14/2015 (ኢዜአ) የጂንካ ዩኒቨርሲቲ በደቡብ ኦሞ ዞን ሳላማጎ ወረዳ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ግማሽ ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ አሰቸኳይ የምግብ ድጋፍ አደረገ።
በደቡብ ኦሞ ዞን ቆላማ አካባቢዎች ባለፉት ሶስት ዓመታት የተከሰተው ድርቅ አርብቶ አደሩን ለማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ዳርጓል።
ድርቁ ያስከተለውን ችግር መከላከል የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን ከዚሁ ጎን ለጎን ለአርብቶ አደሩ አስቸኳይ የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ እየቀረበ ነው።
ዩኒቨርስቲው በሳላማጎ ወረዳ በድርቅና ድርቁን ተከትሎ በተከሰተው የምግብ እጥረት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ወደ ግማሽ ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ ምግብ ነክ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርጓል።
በስፍራው ተገኝተው ድጋፉን ያስረከቡት የጂንካ ዩኒቨርስቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኩሴ ጉድሼ፤ ዩኒቨርስቲው ከመማር ማስተማር ስራው ጎን ለጎን በሰብአዊ ድጋፎች ላይ በመሳተፍ ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
የሳላማጎ ወረዳ ድርቅ በብዛት ከሚያጠቃቸው አከባቢዎች አንዱ እንደሆነ የገለፁት ፕሬዚዳንቱ፤ ዩኒቨርስቲው ድርቁ ያስከተለውን ቀውስ መከላከል የሚያስችሉ ስራዎችን ከወረዳውና ከዞኑ አስተዳደሮች ጋር በመሆን እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በወረዳው በድርቁ ሳቢያ በተከሰተው የምግብ እጥረት ለተጎዱ ማህበረሰቦች የችግሩን አሳሳቢነት በመገንዘብ እና ለሰብአዊነት ቅድሚያ በመስጠት ወደ ግማሽ ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ የምግብ ድጋፍ መደረጉን ገልጸዋል።
ድጋፉም ለ500 አባ ወራዎች የሚሆን 40 ኩንታል የስንዴ እና የፉርኖ ዱቄት ፣ 1 ሺህ 500 ሊትር የምግብ ዘይት እና የምግብ ጨውን ያካተተ መሆኑን አመላክተዋል።
ዩኒቨርሲቲው ያደረገው ድጋፍ ከችግሩ ስፋት አኳያ በቂ አይደለም ያሉት ደግሞ የዩኒቨርስቲው የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ኤሊያስ አለሙ ናቸው።
ከጊዜያዊ ሰብአዊ ድጋፍ ባሻገር ድርቅና መሰል አደጋዎችን መከላከል የሚያስችሉ በጥናትና ምርምር የታገዙ የመፍትሄ ሀሳቦችን በማፍለቅና ከባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ በመስራት አርብቶ አደሩን በዘላቂነት ከችግሩ ለማውጣት ዩኒቨርሲቲው እንደሚሰራም ተናግረዋል ።
የአከባቢውን ማህበረሰብ በመወከል ድጋፉን የተረከቡት የኩችሩ ቀበሌ ነዋሪ አርብቶ አደር ባዬ ጋንክሳ፤ የጂንካ ዩኒቨርስቲ ላደረገው ድጋፍ በተጎጂዎች ስም አመስግነዋል ።
በአከባቢው ለሶስት አመታት በዘለቀው ድርቅ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው አስታውሰው በድርቁ ሳቢያ ለምግብ እጥረት እና ለተለያዩ በሽታዎች መጋለጣቸውን ተናግረዋል።
ድርቁ ያስከተለውን ቀውስ በመገንዘብ መንግስትና አጋር ድርጅቶች የህክምናና የሰብአዊ ድጋፎችን እያደረጉላቸው እንደሆነ ጠቁመው ከችግሩ ስፋት አኳያ ድጋፉ በቂ አለመሆኑን ጠቁመዋል ።
ከችግሩ በዘላቂነት የምንወጣበትን መንገድ በማመላከት እና አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ በማድረግ መንግስት ተጨማሪ ድጋፍ እንዲያደርግላቸውም ጠይቀዋል ።