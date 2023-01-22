በባቱ አካባቢ የሚገኙ የመስህብ ስፍራዎች ለጉብኚዎች ምቹ በማድረግ ቱሪዝምን ለማነቃቃት እየተሰራ ነው

ጥር 14 /2014 (ኢዜአ) በባቱ ከተማና አካባቢዋ የሚገኙ የተፈጥሮና ታሪካዊ የመስህብ ስፍራዎችን ለጎብኝዎች ምቹ በማድረግ የቱሪዝም ዘርፉን ለማነቃቃት እየተሰራ መሆኑ ተገለፀ፡፡
የባቱ ከተማ አስተዳደር እና በተለያየ ሙያ የተሰማሩት ነዋሪዎች ቱሪዝሙን ለማነቃቃት ጥረት እያደረጉ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
ከነዋሪዎቹ መካከል የሞተር ጀልባዎች አገልግሎት ማህበር የስምሪት ክፍል ሃላፊ አቶ አፈወርቅ ገብረሃና ለኢዜአ እንዳሉት የደንበል ሃይቅ ታሪካዊ እና ጥንታዊ ሀብቶች ያሉት ነው።
በባቱ ከተማ አካባቢ በሚገኘው ደንበል ሃይቅ አምስት ደሴቶች ጥንታዊ ገዳማት እንዳሉ ጠቅሰው፤ ለመጎብኘት የሚመጡ እንግዶችን ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በካስቲል የወይን እርሻና ፋብሪካ የሆቴልና ሆስፒታሊቲ ባለሙያ አቶ ዳዊት ዳንኤል በበኩላቸው፤ ኩባንያቸው ከኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ጋር በመግባባት የወይን እርሻ ቱሪዝም መጀመራቸውን ገልጸዋል።
ለ800 ሰዎች የስራ እድል የፈጠረውና 250 ሄክታር ላይ እየለማ ያለውን የወይን እርሻ መጎብኘት ለሚፈልጉ ምቹ ሁኔታ መኖሩንና ለከተማዋ ቱሪስት አንዱ መዳረሻ መሆኑን አስረድተዋል።
ኩባንያቸው ለደንበል ሃይቅ የጀልባዎች መግቢያና መውጫ ሳቢ በሆነ መልኩ መስራቱንና ለእንግዶች ምቹ ማረፊያ የሚሆኑ ካፌዎችና ሬስቶራንቶችን መገንባቱንም አቶ ዳዊት ተናግረዋል።
ሼር ኢትዮጵያ የአበባ ልማት የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ አቶ ቡሎ በዳሶ ፤ ኩባንያቸው ከቅድመ መደበኛ ጀምሮ እስከ 2ኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤትና ሰራተኛው በነጻ የከተማው ነዋሪ ደግሞ በመንግስት የጤና ወጪ መጠን የሚታከምበት ሆስፒታል መገንባቱን ገልጸዋል።
አበቦችን በየቀኑ ወደ ውጭ የሚልከው ኩባንያቸው ከከተማ አስተዳደሩና ከነዋሪው ጋር ተቀራርቦ በመስራት ላይ እንደሆነ አመልክተው፤ ዘርፉ ለወደፊቱ ከከተማዋ የቱሪዝም መዳረሻዎች አንዱ እንደሚሆን አስረድተዋል።
የባቱ ከተማ የቱሪዝም መስህብ አማራጮችን ለማነቃቃት እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ገዛኸኝ ደጀኔ ናቸው።
የባቱ ከተማና ደንበል ሃይቅ በተፈጥሮ የታደሉ አካባቢዎች መሆኑን ጠቅሰው፤ሀይቁን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድና ቱሪስቶችን በሚስብ መልኩ የማልማት ስራ መጀመሩን አስታውቀዋል።
አሁን የተጀመረው የሀይቁ ልማት100 ሚሊዮን ብር በጀት የተያዘለትና ወደ 700 ለሚሆኑ ሰዎች የስራ እድል እንደሚፈጥር ገልጸዋል።
ከኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ጋር በመተባበር ሀይቁን ከማልማቱ በተጓዳኝ እንደ ጥምቀት የመሳሰሉ ሃይማኖታዊ በዓላትና ሌሎች ኩነቶችን ምክንያት በማድረግ የቱሪዝም መሳቢያ ዝግጅቶች እንዳሉም አስረድተዋል።
የከተማ አስተዳደሩ በደንበል ሃይቅ ላይ የሚከበረውን የጥምቀት በዓል በርካታ ምዕመናን፣ የሀገር ውስጥና የውጭ እንግዶች በተገኙበት መከበሩም በወቅቱ ተገልጿል።
በኦሮሚያ ክልል የቱሪዝም መስህብ ስፍራዎች ለምተው ሰፊ የቱሪስቶች መዳረሻ እንዲሆኑ ከሚሰራቸው ስራዎች አንዱ ከባቱ ከተማ አስተዳደር ጋር በመሆን በደንበል ሃይቅ ላይ እየተከናወኑ ያሉና በሀይቁ የጥምቀት በዓል ዝግጅቶች ባለፈው ሳምንት መግለጹ ይታወሳል።